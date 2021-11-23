‘Dünyanın düğün evi Türkiye’

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Uluslararası Toplantı ve Düğün Turizmi Forumu’nun (International MICE & Wedding Forum-IMWF’2021) kapanış galasında konuşan Bakan Ersoy, “Ülkemiz, uluslararası MICE sektörünün lider ülkelerinden biri konumunda. Uluslararası Kongre ve Konvansiyon Birliği istatistiklerinde İstanbul, uluslararası kongre, toplantı ve etkinliklere ev sahipliği yapan dünyanın ilk 10 destinasyonu arasında yer almış, öncü şehirlerden biri” dedi. Destinasyon düğünleri pazarının küresel ölçekte yaklaşık 300 milyar dolar hacmi olduğunu ve bu rakamın dünya çapında düzenlenen tüm düğün organizasyonlarının yüzde 25’ine tekabül ettiğine işaret eden Ersoy, şöyle devam etti: “Her 4 düğünden biri destinasyon düğünü olarak gerçekleşiyor. Böyle bir oranın üzerine, pazarın her yıl yüzde 10 oranında büyüdüğü öngörüsünü de eklediğimizde sektörün taşıdığı muazzam potansiyeli çok net bir şekilde görebiliyoruz. Balayı ile romantik seyahat olarak öne çıkan tatil sektörü de 2019 itibarıyla 12 milyar dolara ulaşmış durumda. Türkiye’de her yıl, büyük denilebilecek 500’den fazla destinasyon düğünü gerçekleşiyor. Türkiye’nin, düğün davetleri dolayısıyla en çok konuk ağırladığı ülkelere baktığımızda belli bir bölgenin değil dünyanın düğün evi konumunda olduğumuzu söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.