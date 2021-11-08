Dünyanın beklediği tarihler yaklaştı! Birçok şirket şimdiden başladı... Bunlara dikkat

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11 Kasım'daki Bekarlar Günü, dünyanın açık ara en büyük tek günlük alışveriş çılgınlığı olarak kabul ediliyor. Her ne kadar Çin'le başlamış olsa da artık tüm dünya 11.11 indirimleri için çoktan planlarını yapmış oluyor.

Kasım ayı tabii sadece rekor üstüne rekor kıran Bekarlar Günü’yle değil 26 Kasım’da Efsane Cuma, 29 Kasım’da ise Siber Pazartesi’yle devam ediyor. Ancak en yakın tarihte Bekarlar Günü olduğundan, günün nasıl çıktığı, dünyada bu yıl yapılan hazırlıklar ve internetten alışveriş yaparken dikkat edilmesi gerekenleri sizler için derledik.

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ONLİNE REKOR KIRILMIŞTI

Alışveriş çılgınlıklarının arka arkaya geldiği kasım ayının ilk kampanya dolu Bekarlar Günü’ne geçen yıl pandemi sebebiyle online alışveriş rekoru kırmıştı. Geçtiğimiz yıl Çin’de Bekarlar Günü’nde 3 milyon işçi çalıştı, 4 bin uçak ve gemi seferber edilmişti.

Öte yandan günümüzde sadece Çin’le sınırlı kalmayan Bekarlar Günü’nde geçtiğimiz sene 56,4 milyar dolarlık satış yapılmıştı. Böylelikle Hırvatistan'ın yıllık milli geliri kadar bir tutarda satış gerçekleşmiş oldu.

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Alibaba’da ise 11 günde 2 milyar 320 milyon işlem yapılırken saniyede 583 bin sipariş alınmıştı. Alibaba bu yıl da yurtdışından önceden yaklaşık 300 milyon mal stokladı.

NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Bekarlar günü 1993 yılında kutlanmaya başladı. Sevgililer Günü karşıtı olarak başlayan gün, bekarların da kendi günlerini kutlayabilmesi için ortaya atılmıştı.

Bekarlar Günü’nün ardında Nanjing Üniversitesi'nde bekarlıklarını kutlamak isteyen bir grup öğrenci vardı. İlk zamanlarında daha çok erkek kutladığı için ‘Bekar Erkekler Günü olarak geçse de şimdi herkes tarafından benimsenen bir alışveriş festivaline dönüştü.

İnsanlar Bekarlar Günü’nde birbirine değil, kendisine hediye alıyor.

YAVAŞLAYAN EKONOMİ ENDİŞELENDİRİYOR

Bu yıl Çin’in e-ticaret devleri, yerel düzenleyicilerin sürekli incelemesinin yanı sıra potansiyel olarak yavaşlayan ekonomik büyümeyle uğraşmak zorunda kalacağını düşünüyor.

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Öte yandan tüketicilerin hala bu yılki alışveriş festivaline harcama yapmaya istekli olduğuna dair işaretler var. Bain & Company tarafından gerçekleştirilen ve geçen hafta yayınlanan 3.000 kişilik bir ankette, katılımcıların yarısından biraz fazlası yaklaşık yüzde 52 civarı geçen yıldan daha fazla harcama yapmayı planlarken, sadece yüzde 8′i harcamalarını azaltmayı planladıklarını söyledi.

Bain’in anketine katılan tüketicilerin yüzde 50′den fazlası, bu yıl festival sırasında üç veya daha fazla platformda alışveriş yapmayı planladıklarını da belirtti.

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LÜKS MARKALAR NFT’YLE KAZANACAK

Lüks markalar, Bekarlar Günü alışveriş festivali öncesinde NFT teklifleriyle Çin'in alışveriş metaverse'üne girdi. Katılan markalar arasında İngiliz marka Burberry, ABD'li çanta üreticisi Coach ve İsviçreli saatçi Longines yer alıyor.

Geçen ay mobil uygulamasında Bekarlar Günü'ne özel Metaverse Sanat Sergisi başlatan e-ticaret devi Alibaba'nın Tmall alışveriş platformu, trendi yakından takip ediyor. Tmall etkinlik için NFT'ler yaratan Burberry, Coach ve İsviçreli saatçi Longines gibi markalarla çalışıyor.

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Burberry, etkileşimli bir geyik NFT'si ile gelen ve her biri 2.900 Çin yuanı (453 $) için listelenen 1.000 özel baskı eşarbı çoktan sattı. Eşarplar 20 Ekim'de piyasaya sürüldü ve Tmall'da listelenen bir sonraki en ucuz Burberry eşarbından yüzde 12 daha ucuza mal oldu.

Bu arada Longines, 17.300 Çin yuanı (2.700 $) değerinde 45 sınırlı üretim NFT sundu. Bilgisayar donanımı üreticisi Alienware de NFT piyasasına Bekarlar Günü'yle katılanlardan.

ÇEVREYE ETKİSİ BÜYÜK

2019'daki daha yakın tarihli bir rapor, e-ticaret ve dağıtım sektörleri tarafından kullanılan ambalaj malzemesi hacminin 2018'den 2025'e kadar dört kattan fazla artarak 41,3 milyon tona ulaşacağını tahmin ediyor.

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Öte yandan geçtiğimiz yıllarda Greenpeace Bekalar Günü'nü "çevre için bir felaket" diye tanımlamıştı. Greenpeace'e göre 2016'daki bekarlar gününün teslimatları 52,400 ton karbon dioksit salımına neden oldu. Bu, 524 bin ağacın hayatları boyunca emdiği karbondioksit miktarına eşit. (O yıl, Bekarlar Günü'ndeki satış ise sadece 18 milyar doları bulmuştu)

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Alibaba ise konuyla ilgili siparişle ilgili karbon emisyonlarını bu yıl yüzde 30 oranında azaltmayı planladığını duyurdu. Ancak henüz gerçek rakamları açıklamadı.

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Şirket, geri dönüşüm hizmetlerini, yenilenebilir enerjiyle çalışan veri merkezlerini ve hatta atıkları kesmek için ürünleri doğru büyüklükteki paketlerle eşleştiren algoritmaları kullanıyor. Şirket ayrıca çevre dostu markalar için 100 milyon yuan değerinde (15,6 milyon dolar) kupon sunuyor.

BU YIL 26 KASIM VE 29 KASIM DA MERAKLA BEKLENİYOR

Efsane Cuma bu yıl 26 Kasım Cuma tarihine denk geliyor. 26 Kasım’da Efsane Cuma başlıyor olsa da çoğu zaman alışveriş siteleri bir hafta boyunca birçok üründe indirim yapıyor. Öte yandan alışveriş çılgınlığı için merakla beklenen bir diğer gün ise 29 Kasım Siber Pazartesi. Çoğu zaman Siber Pazartesi ve Efsane Cuma indirimler açısından yakın tarihlerde olduğundan birleştirilebiliyor.

SMS DOĞRULAMASINI MUTLAKA YAPIN

Koronavirüs ve kısıtlamalar nedeniyle pandemi döneminde tüm dünyada internetten alışveriş oranında artış yaşandı. Bu yüzden de özellikle ihtiyaçlar artık internet üzerinden yapılan alışverişlerle karşılanıyor.

Aynı zamanda alışveriş festivalleri de internet sitelerinin alışveriş kampanyalarına döndü. Ancak bu durum hem dolandırıcıların hem de siber saldırı için tetikte bekleyenlerin fırsat olarak gördüğü günler. İşte internetten alışveriş yaparken bunları göz önünde bulundurarak harcamalarınızı yapın. Yoksa kart bilgileriniz, kişisel verileriniz dolandırıcıların eline geçebilir.

- Öncelikle, az bilinen bir siteden alışveriş yapılmadan önce müşteri hizmetlerine ulaşmanın kolaylığı denenmelidir.

- İnternet sitelerinin iletişim kısmında adresi, ünvanı ve bilgilerinin tam olarak kayıtlı olması gerekiyor.

-Sahte sitelerin farkında olmak mühim. Düşük kalitede görseller, sosyal medya mecralarında birbiriyle uyuşmayan takipçi beğeni oranları varsa şüpheyle yaklaşmak gerekiyor.

-Mesafeli satış sözleşmesini okuyarak haklarınızdan haberdar olmak da önemli.

-Tarayıcının adres çubuğu kontrol edilmelidir. Alışverişin güvenli olduğu internet sitelerinde, site adresinin yazdığı yerde yer alan yeşil asma kilit simgesi, sitenin güvenli olduğuna dair bilgiler vermektedir ayrıca bu siteler Ticaret Bakanlığınca güvenilir kabul ediliyor. Tarayıcı çubuğundaki yeşil kilit ve https'deki "s", bir sitenin her dilde güvenli olduğunu gösterir.

- Fiyat bilgisi diğer sitelerle karşılaştırılmalıdır.

-Sitede kullanılan dilin düzgün olup olmadığına bakılmalıdır.

-Firmanın iletişim bilgileri, adres bilgileri gibi önemli bilgileri verip vermediği kontrol edilmelidir.

- Ödeme anında 3D Secure kullanıldığına dikkat edilmelidir.

-Başka müşterilerin yorumlarını görebilme imkanı sağlaması ve sosyal medyaki aksiyonlarının güncelliği kontrol edilmelidir.

- Ayrıca, yerli alışveriş siteleri için guvendamgasi.org.tr ‘de listeleniyor olması, kuşkuya yer bırakmadan güvenilebileceğini gösterir" ifadesinde bulundu.

- Mutlaka SMS’le doğrulama yapın.