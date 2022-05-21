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'Dünyanın 10 hafta yetecek buğdayı kaldı'

#Buğday#Gıda#Gazetehaberi
Dünyanın 10 hafta yetecek buğdayı kaldı

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte dünyada gıda güvenliği önemli bir gündem maddesi haline geldi. Ülkeler, ürettikleri temel gıda ürünlerini ihraç etme noktasında korunmacı davranmaya ve ihracatı sınırlamaya başladı.

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Özellikle dünyanın önemli tahıl ihracatçılarından Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, bu ürünlere olan erişimi zorlaştırdı. Geçtiğimiz günlerde dünyanın ikinci büyük buğday üreticisi Hindistan da buğday ihracatını yasaklama kararı alınca gözler buğdaya çevrildi. Daha önce yaklaşan gıda kriziyle ilgili birçok kez uyarıda bulunan Tarım analiz firması Gro Intelligence CEO’su Sara Menker dünyanın 10 haftalık tüketime yetecek kadar buğday stokunun kaldığını söyledi. Tarım analiz firması Gro Intelligence’a göre, rezervlerde dünya tüketimine 10 hafta yetecek kadar buğday kaldı. Bu rakamın 2008 finansal krizinden bu yana görülen en düşük seviye olduğu belirtilirken, seviyenin tahmin edilenden daha kötü olduğu değerlendiriliyor.

‘ACİL ÖNLEM ŞART’

Devletler, küresel buğday stoklarının yıllık tüketimin yüzde 33’üne denk geldiğini savunurken perşembe günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde gıda güvenliği üzerine yapılan toplantıda konuşan Gro Intelligence CEO’su Sara Menker bu oranın aslında yüzde 20’ye yakın olduğunu söyledi. Uzun süredir yaklaşan gıda kriziyle ilgili uyarılarda bulunan Menker, büyüyen açlık tehdidi karşısında acilen önlem alınması gerektiğine dikkat çekti.

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Artan ekin fiyatları milyonları riske atarken yaşanan kuraklıklar ve yükselen gübre fiyatları da önümüzdeki dönemde tahıl tedarikini tehdit etmeye başladı. Eski bir enerji emtia taciri olan ve gıda krizini pandemi tedarik zincirlerini boğmadan öngören Menker, “Bu döngüsel değil. Bu sismik bir kriz. Bu bir nesilde bir kez yaşanabilecek ve jeopolitik dönemi dramatik şekilde etkileyebilecek bir olay” değerlendirmesinde bulundu.

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#Buğday#Gıda#Gazetehaberi

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