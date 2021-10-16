Dünyadaki 5 şirketten biri! Türkiye'de yatırım planlıyorlar

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Dünyanın önde gelen 5 plazma ürünleri üreticisinden biri olan Kedrion Biopharma, Türkiye'de aktivitesini artırarak, vatandaşlara kolay tedavi imkanı sağlamanın yanı sıra burada ürettiği ürünleri çevre ülkelere de ihraç etmeyi hedefliyor.



Kedrion Biopharma Yönetim Kurulu Üyesi Maria Lina Marcucci, AA muhabirine, firmanın Türkiye'de planladığı faaliyetlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye'ye uzun zamandır ürün sattıklarını belirten Marcucci, "Türkiye kendi başına önemli bir ülke olmanın yanı sıra diğer ülkelere tedarikte de köprü konumu üstleniyor. Türkiye ile yakın çalışarak, burada ve komşu ülkelerde daha fazla hastaya hizmet sunabiliriz. Bu, Türkiye'nin coğrafi konumunun getirdiği bir avantaj." dedi.



Türkiye'de bu adımları atmayı uzun zamandır düşündükleri bilgisini veren Marcucci, bunun doğru partnerleri buldukları için şu anda gerçekleştiğini söyledi.



"PLAZMADAN İLAÇ ÜRETİMİNİ BURADA YAPABİLMEYİ HEDEFLİYORUZ"



Gelecekte plazmadan ilaç üretimini içeren süreci bütünüyle Türkiye'de yapabilmeyi hedeflediklerini vurgulayan Marcucci, "Zamanla Türkiye de İtalya gibi bu alanda kendi kendine yeterli hale gelen bir ülke olabilir. Gelecekte belirli güvenlik standartları ve sertifikasyon altında, ülkede kullanılan ürünlerin buradaki donörlerden alınan plazmaların işlenerek üretileceği bir sistem oluşturabiliriz fakat bu zaman alacaktır." diye konuştu.



Marcucci, Kedrion'un dünyada bu alanda faaliyet gösteren ilk 5 firma arasında yer aldığına dikkati çekti.