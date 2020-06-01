DÄ±ÅŸ Ekonomik Ä°liÅŸkiler Kurulu (DEÄ°K) TÃ¼rkiye-Hollanda Ä°ÅŸ Konseyi BaÅŸkanÄ± ve FÄ°BA Grubu YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ±Â Murat Ã–zyeÄŸin, yeni tipÂ koronavirÃ¼sÂ (Kovid-19) salgÄ±nÄ±nÄ±n, geliÅŸmiÅŸ ekonomilere kÃ¼resel tedarik zinciri iÃ§inde tek Ã¼lkeye, yani Ã‡in'e baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±n aÄŸÄ±r risklerini gÃ¶sterdiÄŸini belirterek, "DÃ¼nyanÄ±n pek Ã§ok noktasÄ±nda olduÄŸu gibi bu sÃ¼recin bir etkisi olarak Hollanda'da da tedarikÃ§i Ã¼lkeleri Ã§eÅŸitlendirme eÄŸilimi gÃ¼Ã§lenecektir. Bu sÃ¼reÃ§te TÃ¼rkiye gibi Avrupa'ya yakÄ±n mesafedeki alternatif ve gÃ¼venilir tedarikÃ§ilerin daha fazla aranacaÄŸÄ±nÄ±, Ã¶zellikle TÃ¼rk Ã¼rÃ¼nlerine olan talebin giderek artacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum." dedi.

TÃ¼rkiye ile Hollanda arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin kÃ¶kleri yÃ¼zlerce yÄ±l Ã¶ncesine dayanÄ±rken, iki Ã¼lke arasÄ±ndaki ticaret hacmi de her geÃ§en yÄ±l artÄ±ÅŸ gÃ¶steriyor. TÃ¼rkiye Ä°statistik Kurumu (TÃœÄ°K) verilerine gÃ¶re, TÃ¼rkiye, bu yÄ±lÄ±n ilk 4 ayÄ±nda Hollanda'ya 1,7 milyar dolarlÄ±k ihracat gerÃ§ekleÅŸtirirken, bu Ã¼lkeden de 1,2 milyar dolarlÄ±k ithalat yaptÄ±.

GeÃ§en yÄ±l yaklaÅŸÄ±k 5,8 milyar dolarla Hollanda'ya tarihinin en yÃ¼ksek ihracatÄ±nÄ± yapan TÃ¼rkiye, bu Ã¼lkeden de 3,2 milyar dolarlÄ±k ithalat gerÃ§ekleÅŸtirdi. Hollanda'ya 2015-2019 yÄ±llarÄ±nÄ± kapsayan 5 yÄ±lda yapÄ±lan ihracat 22,2 milyar dolar, bu Ã¼lkeden yapÄ±lan ithalat da 16,6 milyar dolar oldu.

TÃ¼rkiye'ye doÄŸrudan yatÄ±rÄ±m konusunda da Hollanda, Ã¶nde olan Ã¼lkeler arasÄ±nda bulunuyor. TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ± (TCMB) verilerine gÃ¶re, 2002-2019 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Hollanda, TÃ¼rkiye'ye 25,5 milyar dolarlÄ±k doÄŸrudan yatÄ±rÄ±m gerÃ§ekleÅŸtirdi. 18 yÄ±lda TÃ¼rkiye'ye yapÄ±lan 160,6 milyar dolarlÄ±k doÄŸrudan yatÄ±rÄ±mÄ±n yÃ¼zde 16'sÄ±na Hollanda imza attÄ±.

Hollanda 2004, 2006, 2007, 2014, 2016, 2017, 2018 ve 2019'da TÃ¼rkiye'ye en fazla doÄŸrudan yatÄ±rÄ±m yapan Ã¼lke oldu. Bu yÄ±lÄ±n ilk 4 ayÄ±nda da TÃ¼rkiye'ye yapÄ±lan 2 milyar 196 milyon dolarlÄ±k doÄŸrudan yatÄ±rÄ±mÄ±n 152 milyon dolarÄ± Hollanda'dan geldi.

AynÄ± zamanda TÃ¼rkiye'nin yurt dÄ±ÅŸÄ±na en Ã§ok yatÄ±rÄ±m yaptÄ±ÄŸÄ± Ã¼lkelerin baÅŸÄ±nda Hollanda geliyor. 18 yÄ±lda TÃ¼rkiye'nin, yurt dÄ±ÅŸÄ±na doÄŸrudan yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±n toplamÄ± 47,3 milyar dolar olarak gerÃ§ekleÅŸti. Bu yatÄ±rÄ±m miktarÄ±nÄ±n 13,8 milyar dolarÄ± Hollanda'ya yapÄ±ldÄ±. TÃ¼rkiye'nin toplam doÄŸrudan yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 30'u bu Ã¼lkeye yapÄ±lmÄ±ÅŸ oldu.

TÃ¼rkiye, 2002, 2006, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2018 ve 2019 yÄ±llarÄ±nda en fazla doÄŸrudan yatÄ±rÄ±mÄ± Hollanda'ya yaptÄ±. Bu yÄ±lÄ±n ilk 4 ayÄ±nda da TÃ¼rkiye, 586 milyon dolarlÄ±k doÄŸrudan yatÄ±rÄ±mÄ±n 216 milyon dolarÄ±nÄ± Hollanda'ya gerÃ§ekleÅŸtirdi.

"UMUYORUZ KÄ° TÃœRKÄ°YE, BU SÃœREÃ‡TEN GÃœÃ‡LENEREK Ã‡IKAN ÃœLKELER ARASINDA YER ALACAK"

DEÄ°K TÃ¼rkiye-Hollanda Ä°ÅŸ Konseyi BaÅŸkanÄ± ve FÄ°BA Grubu YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Murat Ã–zyeÄŸin, AA muhabirine, TÃ¼rkiye ile Hollanda arasÄ±ndaki ticari iliÅŸkilerin geleceÄŸi, yatÄ±rÄ±mlar ve salgÄ±nÄ±n dÃ¼nya ticaretine etkisine iliÅŸkin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.

SalgÄ±nla mÃ¼cadelede alÄ±nan Ã¶nlemler nedeniyle kesintiye uÄŸrayan ticari faaliyetlerin, dÃ¼nya ekonomisinin hÄ±zlÄ± ÅŸekilde daralmasÄ±na sebep olduÄŸunu belirten Ã–zyeÄŸin, pek Ã§ok geliÅŸmiÅŸ Ã¼lkenin, ekonomik sistemlerini ayakta tutabilmek iÃ§in kamu yardÄ±mlarÄ±na baÅŸvurduÄŸunu hatÄ±rlattÄ±.

Ã–zyeÄŸin, devletlerin, ÅŸimdilik bu maliyetleri Ã¼stlendiÄŸini ancak bu durumun kamu borÃ§larÄ±nÄ± da Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Bu borÃ§larÄ±n Ã¶denebilmesi iÃ§in ekonomik faaliyetlerin yeniden hÄ±z kazanmasÄ± ve dÃ¼nya ekonomisinin yeniden bÃ¼yÃ¼me yoluna girmesi gerektiÄŸini vurgulayan Ã–zyeÄŸin, "DiÄŸer yandan, bu sÃ¼reci tÃ¼m sektÃ¶rlerin aynÄ± aÄŸÄ±rlÄ±kta yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyemeyiz. Tamamen duran faaliyet alanlarÄ± olduÄŸu gibi e-ticaret, kargo ve bazÄ± teknolojik Ã§Ã¶zÃ¼m ÅŸirketleri gibi bu dÃ¶nemde gelirleri artan sektÃ¶rler de oldu. Ä°yileÅŸmenin hÄ±zÄ± ve derinliÄŸi, her Ã¼lkede ve her sektÃ¶rde farklÄ± ÅŸekilde olacaktÄ±r. Umuyoruz ki TÃ¼rkiye de bu sÃ¼reÃ§ten gÃ¼Ã§lenerek Ã§Ä±kan Ã¼lkeler arasÄ±nda yer alacaktÄ±r." diye konuÅŸtu.

"HOLLANDA Ä°LE TÄ°CARÄ° Ä°LÄ°ÅžKÄ°LERÄ° DERÄ°NLEÅžTÄ°RMEYE Ã‡ALIÅžIYORUZ"

Murat Ã–zyeÄŸin, dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k 20 ekonomisi sÄ±ralamasÄ±nda GSYH bazÄ±nda Hollanda'nÄ±n 17'nci, TÃ¼rkiye'nin ise hemen ardÄ±ndan 18'inci sÄ±rada yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Diplomatik iliÅŸkilerinin 400 yÄ±ldan fazla tarihi olan bu iki Ã¼lke arasÄ±nda iÅŸ birliklerini artÄ±rmanÄ±n iki Ã¼lke iÃ§in de yeni fÄ±rsatlar anlamÄ±na geldiÄŸini ifade eden Ã–zyeÄŸin, DEÄ°K TÃ¼rkiye-Hollanda Ä°ÅŸ Konseyi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼rken mevcut ticari iliÅŸkileri derinleÅŸtirmeye ve yeni iÅŸ fÄ±rsatlarÄ± yaratarak ticari iliÅŸkileri bÃ¼yÃ¼tmeye ve geliÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±.

Ã–zyeÄŸin, devamla ÅŸu deÄŸerlendirmelerde bulundu:

"FÄ°BA Grubu YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± olarak, Hollanda yakÄ±ndan tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±m bir Ã¼lke. Hollanda'daki yatÄ±rÄ±mÄ±mÄ±z Credit Europe Bank'Ä±n faaliyetleri dolayÄ±sÄ±yla Hollanda iÅŸ dÃ¼nyasÄ± ile yakÄ±n bir iliÅŸki sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yoruz. Buradaki gÃ¶zlemlerim, iki Ã¼lke, millet arasÄ±ndaki iliÅŸkinin sadece ticaretle sÄ±nÄ±rlÄ± kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sosyal ve kÃ¼ltÃ¼rel paylaÅŸÄ±mÄ±n, etkileÅŸimin de yÃ¼ksek olduÄŸunu gÃ¶steriyor. Ã–zellikle Hollanda'da yerleÅŸik TÃ¼rk ÅŸirketlerinin ve faal giriÅŸimcilerimizin varlÄ±ÄŸÄ± bu iliÅŸkiyi dinamik tutan bir etken. Bilhassa kiÅŸiler ve kurumlar arasÄ± Ã¶zel iliÅŸkilerin fark yaratabileceÄŸini gÃ¶rÃ¼yoruz. Yeni tip koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ±, geliÅŸmiÅŸ ekonomilere kÃ¼resel tedarik zinciri iÃ§inde tek Ã¼lkeye, yani Ã‡in'e baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±n aÄŸÄ±r risklerini gÃ¶stermiÅŸtir. DÃ¼nyanÄ±n pek Ã§ok noktasÄ±nda olduÄŸu gibi bu sÃ¼recin bir etkisi olarak Hollanda'da da tedarikÃ§i Ã¼lkeleri Ã§eÅŸitlendirme eÄŸilimi gÃ¼Ã§lenecektir. Bu sÃ¼reÃ§te TÃ¼rkiye gibi Avrupa'ya yakÄ±n mesafedeki alternatif ve gÃ¼venilir tedarikÃ§ilerin daha fazla aranacaÄŸÄ±nÄ±, Ã¶zellikle TÃ¼rk Ã¼rÃ¼nlerine olan talebin giderek artacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum."

"HOLLANDA, TÃœRKÄ°YE Ä°LE Ä°Åž BÄ°RLÄ°ÄžÄ° FIRSATLARINI DEÄžERLENDÄ°RMEK Ä°STEYECEKTÄ°R"Â

DEÄ°K TÃ¼rkiye-Hollanda Ä°ÅŸ Konseyi BaÅŸkanÄ± Ã–zyeÄŸin, "Hollanda, son yÄ±llarda TÃ¼rkiye'ye en bÃ¼yÃ¼k doÄŸrudan yatÄ±rÄ±mÄ± yapan Ã¼lkelerin baÅŸÄ±nda geliyor. PiyasalarÄ±n normalleÅŸmesiyle birlikte doÄŸrudan yatÄ±rÄ±mlarda canlanma gÃ¶rÃ¼r mÃ¼yÃ¼z?" sorusu Ã¼zerine, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Hollanda ile birbirine rakip deÄŸil, kaynaklarÄ± itibarÄ±yla birbirlerini tamamlayÄ±cÄ± Ã¼lkeler olmamÄ±z bÃ¼yÃ¼k bir avantaj. DÃ¼nyanÄ±n Ã¶nde gelen tarÄ±m Ã¼rÃ¼nleri ihracatÃ§Ä±sÄ± olarak Hollanda da normalleÅŸme sÃ¼reciyle beraber TÃ¼rkiye ile iÅŸ birliÄŸi fÄ±rsatlarÄ±nÄ± mutlaka deÄŸerlendirmek isteyecektir. Hollanda'nÄ±n Ã¶zellikle hayvancÄ±lÄ±k, inovatif tarÄ±m ve yenilenebilir enerji konusundaki bilgi ve deneyimden yararlanabiliriz. Avrupa'nÄ±n doÄŸal kaynaklarÄ±nÄ±n sÄ±nÄ±rlÄ± olduÄŸu bu alanda TÃ¼rkiye'nin bÃ¼yÃ¼k bir zenginliÄŸi var. Ãœlkemizin geniÅŸ tarÄ±m arazileri, uygun iklimi, zengin su kaynaklarÄ± ve yenilenebilir enerji yatÄ±rÄ±mlarÄ±na elveriÅŸli geniÅŸ bir coÄŸrafyasÄ± olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼rse Ã¶zellikle bu alanlarda bÃ¼yÃ¼k yatÄ±rÄ±mlar Ã§ekebiliriz. Hollanda, imalat sanayisi de dahil olmak Ã¼zere hemen her alanda, kaynaklarÄ±n yeniden kullanÄ±mÄ± ve sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilirlik baÅŸlÄ±klarÄ±na Ã§ok Ã¶nem veren bir Ã¼lke. Hollanda ile ekonomik iliÅŸkilerimizin yoÄŸunlaÅŸmasÄ±nÄ±n, Ã¼lkemizdeki sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir ekonomi bilincinin yÃ¼kselmesine de bÃ¼yÃ¼k katkÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±na inanÄ±yoruz."

"ÅžÄ°RKETLER KARÅžILIKLI SATIN ALIMLARA BAÅžLAYABÄ°LÄ°R"

Murat Ã–zyeÄŸin, iki Ã¼lke iÅŸ insanlarÄ±nÄ±n hÃ¼kÃ¼metlerden beklentileri, yeni dÃ¶nemde ÅŸirket birleÅŸme ve satÄ±n alma hamlelerine iliÅŸkin de deÄŸerlendirmelerde bulundu.

Ã–ncelikle, Avrupa ile en Ã¶nemli ekonomik baÅŸlÄ±k olan TÃ¼rkiye ile AB arasÄ±ndaki GÃ¼mrÃ¼k BirliÄŸi'nin modernizasyonunun, Hollanda ile ikili ticarette de Ã¶nemli bir gÃ¼ndem maddesi olduÄŸunu belirten Ã–zyeÄŸin, "GÃ¼mrÃ¼k BirliÄŸiâ€™nin bugÃ¼n artÄ±k gÃ¼ncelliÄŸini yitirmiÅŸ olan versiyonu, gÃ¼nÃ¼mÃ¼zÃ¼n dijitalleÅŸmiÅŸ ekonomilerinin ihtiyaÃ§larÄ±na maalesef yanÄ±t veremiyor ve iki dost Ã¼lke olarak daha gÃ¼Ã§lÃ¼ ekonomik iliÅŸkiler kurmamÄ±zÄ± yavaÅŸlatÄ±yor. Hollanda ile ekonomik iliÅŸkilerimizin seviyesini artÄ±rmak Ã¼zere GÃ¼mrÃ¼k BirliÄŸiâ€™nin modernizasyonu, en Ã¶nemli konu baÅŸlÄ±ÄŸÄ± olarak bizleri bekliyor." dedi.

Ã–zyeÄŸin, kÃ¼resel tedarik zincirindeki kÄ±rÄ±lmanÄ±n, farklÄ± yatÄ±rÄ±m stratejilerini de gÃ¼ndeme getireceÄŸini vurguladÄ±.

Åžirketlerin, AsyalÄ± tedarikÃ§ilere baÄŸÄ±mlÄ± Ã¼retim modelini deÄŸiÅŸtirmek ve tedarikÃ§ilerini Ã§eÅŸitlendirmek Ã¼zere karÅŸÄ±lÄ±klÄ± satÄ±n alÄ±mlara baÅŸlayabileceÄŸini aktaran Ã–zyeÄŸin, "AyrÄ±ca, ekonomide korumacÄ±lÄ±ÄŸÄ±n artmasÄ± da dÄ±ÅŸ pazara aÃ§Ä±lan ÅŸirketleri yerinde Ã¼retime zorlayabilir. Bu sÃ¼reÃ§te HollandalÄ± firmalar TÃ¼rkiye'den ÅŸirket satÄ±n almalarÄ± yapabileceÄŸi gibi uluslararasÄ± yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± artÄ±rmak isteyen TÃ¼rk giriÅŸimcilerin Ã¶zellikle marka ve know-how deÄŸeri olan ÅŸirketleri satÄ±n alarak kendi potansiyellerinde sÄ±Ã§rama yaratabilecekleri yeni fÄ±rsatlar oluÅŸabilir." diye konuÅŸtu.

"(SAÄžLIK SÄ°STEMÄ°MÄ°Z) YABANCI YATIRIMCILAR VE YABANCI KAMUOYU Ä°Ã‡Ä°N BÄ°R GÃœVEN UNSURU"

DEÄ°K TÃ¼rkiye-Hollanda Ä°ÅŸ Konseyi BaÅŸkanÄ± Ã–zyeÄŸin, "TÃ¼rkiye, salgÄ±n sÃ¼recinde saÄŸlÄ±k alanÄ±nda baÅŸarÄ±lÄ± sÄ±nav verdi ve vermeye devam ediyor. YabancÄ± yatÄ±rÄ±mcÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan bu baÅŸarÄ±, yeni hikayelerin yazÄ±lmasÄ±na ne gibi katkÄ±lar sunar?" ÅŸeklindeki soru Ã¼zerine, TÃ¼rkiye'nin Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ ve modern bir saÄŸlÄ±k altyapÄ±sÄ± olduÄŸunu bu sÃ¼reÃ§te bir kez daha gÃ¶rdÃ¼klerini sÃ¶yledi.

YakÄ±n zamanda saÄŸlÄ±k alanÄ±nda bÃ¼yÃ¼k yatÄ±rÄ±mlar yapÄ±lmasÄ±, yatak ve yoÄŸun bakÄ±m Ã¼nite sayÄ±sÄ±nÄ±n fazla olmasÄ± ve tedavi protokollerinin etkin ÅŸekilde uygulanmasÄ±nÄ±n iyileÅŸme oranlarÄ±nÄ±n Ã§ok yÃ¼ksek olmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Ã–zyeÄŸin, Ã¶zel sektÃ¶rÃ¼n de saÄŸlÄ±k sistemine destek olmak iÃ§in seferber olarak Ã¶rnek bir tutum sergilediÄŸini ifade etti.

Ã–zyeÄŸin, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Teknoloji, altyapÄ±, organizasyon ve insan kaynaÄŸÄ± konularÄ±ndaki bu etkinliÄŸimiz, elbette yabancÄ± yatÄ±rÄ±mcÄ±lar ve yabancÄ± kamuoyu iÃ§in de bir gÃ¼ven unsurudur. BaÅŸta saÄŸlÄ±k turizmi ve yaÅŸlÄ± bakÄ±m hizmetleri olmak Ã¼zere turizm yelpazemizin yeni alanlarla geniÅŸlemesi ve turistlerin TÃ¼rkiyeâ€™de kendilerini gÃ¼vende hissetmeleri turizm gelirlerimiz aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemli bir konu olacaktÄ±r."