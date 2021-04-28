‘Dünyada trendleri biz belirliyoruz’

TÜRKİYE Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, koronavirüs salgını nedeniyle 2020 yılında gerçekleştiremedikleri ve son olarak da 2021’in Mayıs ayına erteledikleri İstanbul Uluslararası Ev Tekstili Fuarı’nı (EVTEKS), virüsün ölümcül tehdidinin devam etmesi ve ülkelerin kısıtlamaları en üst seviyede sürdürmeleri nedeniyle, 20–24 Eylül 2021 tarihlerinde yapma kararı aldıklarını açıkladı.

3 MİLYAR DOLAR İHRACAT

Türk ev tekstili sektörünün Çin, Hindistan ve Pakistan’dan sonra dünyanın dördüncü, Avrupa’nın ise birinci en büyük tedarikçisi konumunda olduğunu ifade eden TETSİAD Başkanı Bayram, “Dünyanın en büyük brode ve gipür makine parkına sahibiz. Ayrıca tasarım şampiyonuyuz ve dünya trendlerini biz belirliyoruz” dedi.

Türk ev tekstili sektörünün, kilogram başı ihracat değerini 8 doların üzerine çıkararak en fazla katma değer sağlayan ve Türk ekonomisinin lokomotiflerinden biri haline dönüştüğünü belirten TETSİAD Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, koronavirüs salgının tüm olumsuzluklarına rağmen, 2020 yılında 194 ülkeye yaklaşık 3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı. Bayram “Virüsün ölümcül tehdidine rağmen ülkemize katma değer sağlamak için canları pahasına yeni pazarlar arayıp ve bulan, ülke ekonomimize büyük katkı sağlayan sektörümüzün tüm emektarlarına teşekkür ediyorum” dedi.

DÜNYA DERİNDEN HİSSETTİ

Sektör olarak, 2020’nin başlarında Almanya’da yapılan Heimtextil Fuarı’nda 25 bin metrekare alan üzerinde 304 firma ile katıldıklarını ve son derece başarılı bir fuar gerçekleştirdiklerini anlatan Hasan Hüseyin Bayram, şunları söyledi: “Büyük umutlarla girdiğimiz 2020’nin başlarında Çin’de ortaya çıkan ve hızla tüm dünyayı etkisi altına alarak bugüne kadar milyonlarca kişinin canına mal olan koronavirüs salgını, ne yazı ki sosyal ve ticari hayatı da adeta durma noktasına getirdi. Dünya hiçbir krizi bu kadar derinden hissetmedi. Salgın nedeniyle dünyanın en büyük iki ev tekstili fuarından biri olan İstanbul Uluslararası Ev Tekstili Fuarı’nı, birkaç kez tarihini değiştirmek zorunda kalmamıza rağmen, 2020 yılında gerçekleştiremedik. Fuar tarihini son olarak 18-22 Mayıs 2021 olarak belirlemiştik. Ancak alınan tüm tedbirlere ve aşılama çalışmalarına rağmen koronavirüs salgınının değişik mutantlarla yayılma hızı ve ölümcül etkisi ne yazık ki insanlık için tehdit oluşturmaya devam ediyor. Bu tehdidin ne zaman sona ereceğine ise hiçbir sağlık örgütü ne yazık ki cevap veremiyor. Gerek ülkemizde gerekse tüm dünya ülkelerinde kısıtlamalar daha da sıkı bir hal aldı. Bugüne kadar büyük bir hassasiyetle hayata geçirdiğimiz; temelinde istişare olan şeffaf, hesap verebilir ve ortak akla dayalı yönetim anlayışı çerçevesinde Mayıs ayında gerçekleştirmeyi planladığımız 26. İstanbul Uluslararası Ev Tekstili Fuarı’nı 20-24 Eylül 2021 tarihlerinde İstanbul CNR EXPO Fuar Merkezi’nde yapmayı kararlaştırdık.”

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