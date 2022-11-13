Dünyada ‘mavi tik’ krizi çıktı

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Elon Musk Twitter’da onaylanmış hesap anlamına gelen ‘mavi tik’in dünya üzerinde 8 dolardan satışa sunulacağını duyurmuştu. Türkiye’ye ise yerel fiyatlandırma yapılarak mavi tik aylık 109.99 TL’den satışa sunuldu. Ayrıca ödeme yapanların bazı avantajlara sahip olacağı ve reklamlara daha az maruz kalacağı açıklandı. mavi tikin paralı hizmete sunulmasının ardında sahte kullanıcılar para ödeyerek mavi tik aldılar ve Twitter dünyasında büyük karmaşaya sebep oldular.

Amerika’nın 43. Devlet Başkanı George Walker Bush adında bir hesap açan bir kullanıcı ‘Twitter Blue’ sistemine para ödeyerek onaylanmış hesap anlamına gelen ‘mavi tik’ satın aldı. Bu hesaptan da “Iraklıları öldürmeyi özledim” anlamına gelen “I miss killing Iraqis” notuyla bir paylaşım yaptı. Taklitçinin hesabı saatler sonra kapatıldı.

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TWITTER YÖNETİMİ ÖNLEM ALDI

Twitter yönetimi çıkan karışıklık üzerine mavi tik satışını geçici olarak durdurdu. Twitter yönetimi, sahte hesaplar ile gerçekten onaylanmış hesaplar arasında ayrım yapılabilmesi için yeni bir özelliği devreye aldı. Hesapların üzerine tıklanarak gerçekten onaylı mı yoksa doğrulama için para ödenmiş bir hesap mı olduğu anlaşılabiliyor.