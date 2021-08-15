Hasan Polatkan HavalimanÄ±, 1989'da ilk olarak ESTÃœ HavacÄ±lÄ±k ve Uzay Bilimleri FakÃ¼ltesi'nin temellerini oluÅŸturan Sivil HavacÄ±lÄ±k Meslek YÃ¼ksekokulu'nun Pilotaj ve Hava Trafik KontrolÃ¼ bÃ¶lÃ¼mlerinin eÄŸitim faaliyetlerinin yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmesi amacÄ±yla 'EskiÅŸehir Anadolu HavaalanÄ±' olarak trafiÄŸe aÃ§Ä±ldÄ±.

Daha sonra Ã§eÅŸitli hava yolu iÅŸletmelerince Ä°stanbul-EskiÅŸehir-Bodrum ve Ä°stanbul-EskiÅŸehir hatlarÄ±nda tarifeli seferler dÃ¼zenledi. 2007'de Sivil HavacÄ±lÄ±k Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nce 'HavaalanÄ± YapÄ±m, Ä°ÅŸletim ve SertifikalandÄ±rma YÃ¶netmeliÄŸi' kapsamÄ±nda ruhsatlandÄ±rÄ±lan 21'inci havalimanÄ± oldu.

Hasan Polatkan HavalimanÄ±, bu ruhsata sahip dÃ¼nyada ilk ve TÃ¼rkiye'de tek Ã¼niversite havalimanÄ± olma unvanÄ±nÄ± aldÄ±.

Hava yolu ÅŸirketlerinin talepleri doÄŸrultusunda 2011'de gerÃ§ekleÅŸtirilen altyapÄ± Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla 3 bin metre uzunluÄŸunda ve 45 metre geniÅŸliÄŸinde pist boyutlarÄ±na ulaÅŸan Hasan Polatkan HavalimanÄ±; BelÃ§ika, Almanya, Fransa, Hollanda ile hac ve umre seferleri olmak Ã¼zere, yÄ±lda 100 bin yolcuya hizmet veriyor.

2021 yÄ±lÄ± Temmuz ayÄ± itibarÄ±yla yolcu sayÄ±sÄ± 27 bine ulaÅŸan havalimanÄ± trafiÄŸi, yaz dÃ¶neminde artarak devam ediyor.

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'PANDEMÄ° DÃ–NEMÄ°NDE 47 BÄ°N YOLCU FAYDALANDI'

ESTÃœ RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Tuncay DÃ¶ÄŸeroÄŸlu, geÃ§en yÄ±l pandemi dÃ¶neminde 47 bin yolcuya hizmet verdiklerini belirterek, "Åžu anda BelÃ§ika, Almanya, Fransa ve Hollanda olmak Ã¼zere 4 Ã¼lkedeki 6 farklÄ± noktaya uluslararasÄ± uÃ§uÅŸ gerÃ§ekleÅŸtiriyoruz.

Ã–zellikle BrÃ¼ksel'de ikamet eden hemÅŸerilerimizin TÃ¼rkiye'ye gelme talepleri kapsamÄ±nda ilk uÃ§uÅŸlar BelÃ§ika'ya baÅŸladÄ±. Haftada 20 civarÄ±nda sefer oluyor. Pandemi Ã¶ncesinde yÄ±llÄ±k yolcu sayÄ±mÄ±z 100 bin civarÄ±ndaydÄ±. GeÃ§en yÄ±l pandemiye raÄŸmen 47 bin yolcu havalimanÄ±mÄ±zdan faydalandÄ±.

HavalimanÄ±mÄ±z sadece EskiÅŸehir'e deÄŸil bÃ¶lgeye de hizmet veriyor. Daha Ã§ok uluslararasÄ± uÃ§uÅŸlar ama hava taksi, yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme uÃ§aklarÄ±, ambulans uÃ§ak hizmeti, CIP-VIP uÃ§uÅŸlarÄ± da yapÄ±lÄ±yor. Sahip olduÄŸu ruhsatla birlikte TÃ¼rkiye'de 21'inci ruhsatlÄ± havalimanÄ± olarak adlandÄ±rÄ±lÄ±yor. DÃ¼nya genelinde de bu ruhsata sahip olan ilk ve tek Ã¼niversite havalimanÄ± olarak tarihe geÃ§miÅŸ durumda" diye konuÅŸtu.

BrÃ¼ksel'den uÃ§akla EskiÅŸehir'e gelen KÃ¼bra Kabal, havalimanÄ±ndan memnun olduÄŸunu ifade ederek, "HavalimanÄ± Ã§ok gÃ¼zel. En azÄ±ndan kendi ÅŸehrimize iniyoruz. Burada inen yolcular KÃ¼tahya, Afyonkarahisar gibi pek Ã§ok yere daÄŸÄ±lÄ±yor" dedi.

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