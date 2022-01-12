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Dünyada ikinci, Avrupa ve Türkiye'de birinci... Işık göründü! 2022 sonunda hizmete girecek

#Zigana Tüneli#Tünel#Proje

Tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa'nın ve Türkiye'nin en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak 14,5 kilometrelik yeni Zigana Tüneli'nde ışık göründü. Tünelin bir aksilik yaşanmaması halinde 2022 yılı sonunda hizmete girmesi planlanıyor.

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Doğu Karadeniz Bölgesi'ni Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta 17 Mart 2017 tarihinde temeli atılan ve o gün bugündür devam eden rüya proje yeni Zigana Tüneli'nin inşaatında çift tüpte de ışık görünerek kazı işlemi tamamlandı. 500 personelin 7 gün 24 saat görev yaptığı tünel, bittiğinde Trabzon Gümüşhane arası araçla 1,5 saat olan ulaşım 40 dakikaya düşecek.

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Yeni Zigana Tüneli, Türkiye ve Avrupa’nın en uzun tüneli olmakla birlikte bunun yanında Türkiye’de yine karayolları tünellerinde ilk defa düşey şaft ile birlikte havalandırma sistemi kullanılan ilk tünel olacak. 3 noktada en uzun şaft 400 metre olmak üzere toplam 6 tane şaft olacak ve bu özelliği ile de Türkiye’de ilk uygulama olacak.

Dünyada ikinci, Avrupa ve Türkiyede birinci... Işık göründü 2022 sonunda hizmete girecek

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Kazısı tamamlanan yerlerde nihai beton kaplama imalatları da devam ederken, bu kaplamalarda da yaklaşık yüzde 80 seviyesinde ilerleme sağlandı. Tünelin bir aksilik yaşanmaması halinde 2022 yılı sonunda hizmete girmesi planlanıyor.

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