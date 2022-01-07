Dünyada eşi benzeri yok! Bu şehre girişler hem paralı hem de sınırlı sayıda

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İtalyan makamları, Venedik'e girmesine izin verilen insan sayısına sınırlamalar getireceklerini duyurdu. Önceki veriler, şimdiye kadar her gün yaklaşık 100 bin turistin şehrin meydanlarında dolaşabildiğini gösteriyordu. Ancak birkaç hafta içinde şehri özgürce gezmek artık mümkün olmayacak.

2022'de gezginler, yalnızca 5 euroluk biletlerini çevrimiçi olarak rezerve ettikten sonra şehri ziyaret edebilecekler. Biletler, giriş sayısını sınırlamak amacıyla yalnızca bir gün geçerli olacak.

POLİS TESPİT EDECEK

Şehrin belediye başkan yardımcısı Simone Venturini, "Amaç, bir günlük turizmi, vur-kaç turizmini ve aynı günde gelip giderek şehri yorup strese sokanlardansa yavaş turizmi teşvik etmek" açıklamasında bulundu.

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Beş yüz kamera, ziyaretçilerin akışını izleyecek ve başıboş turistleri aramak için sokaklardan sürekli görüntüler yayınlayacak. Polis, cep telefonlarından gelen veriler sayesinde gerçek zamanlı olarak kişilerin kimliklerini de tespit edebilecek. Bununla birlikte, sistem aynı zamanda yerel sakinlerin serbestçe dolaşmasına izin verecek şekilde ayarlandı.

YEREL HALK İSYAN EDİYOR

Yazın yapılan açıklamada şehrin ana giriş noktalarına da turnikelerin koyulacağı belirtilmişti. Belediye başkanı Luigi Brugnaro, turnikelerin süpermarketlerdeki gibi olacağını ifade etmişti.

San Marco Meydanı’ndaki Caffè Quadri’nin sahibi Raffaele Alajmo lehte “Venedik, işletme maliyetleri çok yüksek olan bir açık hava müzesi. Uygun sayıda insanı düşünmemiz ve onlar için hizmetleri yönetmemiz gerekiyor. Venedik’te yaşam kalitesinin, insan sayısı nedeniyle çok düşük olduğu zamanlar oluyor” dedi.

KAPASİTENİN ÜSTÜ TURİST AĞIRLIYOR

Birkaç yıldır İtalya genelinde olduğu gibi kente kalmaya gelenlerden gecelik konaklama vergisi alınırken, bu uygulamayla günübirlik kenti ziyaret edenlerden de ücret alınmış olacak.

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İtalyan basınına yansıyan haberlerde, kentin yıllık turist ağırlama kapasitesinin 20 milyon civarında olduğu ancak bunun çok üzerinde ziyaretçi ağırladığı vurgulandı.