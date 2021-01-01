MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriDünyada dördüncü sırada... Açılışı yarın gerçekleştirilecek!
GeriEkonomi Dünyada dördüncü sırada... Açılışı yarın gerçekleştirilecek!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 01.01.2021 - 10:05 | Son Güncelleme:

Dünyada dördüncü sırada... Açılışı yarın gerçekleştirilecek!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abone Olgoogle-news

İnşasında Eyfel Kulesi'ndeki kadar, yaklaşık 7 bin ton çelik kullanılan Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli, yarın açılıyor. Kömürhan Köprüsü, 380 metrelik orta açıklığıyla dünyada dördüncü sırada yer aldı.

27
  • Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli yarın hizmete girecek
  • Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli yarın hizmete girecek
  • Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli yarın hizmete girecek
  • Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli yarın hizmete girecek
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Türk mühendis ve işçilerince, tamamen yerli ve milli kaynaklar kullanılarak hayata geçirilen, Elazığ ile Malatya'nın ulaşım ihtiyacını karşılayacak olan 5 bin 155 metre uzunluğundaki "Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli" yarın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla açılacak.

Bakan açıkladı Halkalı-Kapıkule 1 saat 20 dakikaya düşüyor
Bakan açıkladı! Halkalı-Kapıkule 1 saat 20 dakikaya düşüyor

Dünyada dördüncü sırada... Açılışı yarın gerçekleştirilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, taşıt trafiğine 2x2 şeritle hizmet verecek, ters-Y tipi kule olarak tasarlanan Kömürhan Köprüsü, 168,5 metrelik tek pilon ve 380 metrelik orta açıklığıyla dünya literatüründe dördüncü sırada yer aldı.

60 yıllık hayal gerçek oldu Merakla beklenen proje tamamlandı
60 yıllık hayal gerçek oldu! Merakla beklenen proje tamamlandı

Orta açıklığı 25 adet çelik segmentten oluşan ve gergin eğik askılı projelendirilen köprünün yapımında 42 adet (2x21) kablo imalatı gerçekleştirildi, inşasında Eyfel Kulesi'ndeki kadar, yaklaşık 7 bin ton çelik kullanıldı.

Dünyada dördüncü sırada... Açılışı yarın gerçekleştirilecek

Kömürhan Köprüsü ve Tüneli, yapım, tasarım ve kontrolünde yüzde 100 yerli ve milli kaynaklar kullanılarak tamamen Türk mühendis ve işçileri tarafından inşa edildi. Projeyle doğu-batı, güney-kuzey aksında önemli bir noktada bulunan Elazığ ve Malatya'nın günden güne gelişimine bağlı olarak ortaya çıkan ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak, D-300 Devlet Yolu'nun ulaşım standartlarını artırarak, konforlu seyahat imkanını tesis etmek amaçlandı.

Türkiyenin en yükseği 262 metreye ulaştı...
Türkiye'nin en yükseği! 262 metreye ulaştı...

5 bin 155 metre uzunluğundaki projenin 2x2400 metresini çift tüp tünel, 660 metresini gergin eğik kablolu tipte Kömürhan Köprüsü, 2 bin 95 metresini ise bağlantı yolu oluşturuyor. Projede 1 eş düzey kavşak, 1 farklı seviyeli köprülü kavşak, 1 karakol binası ve NATO petrol boru hattı deplasesi bulunuyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle