Dünyada çocuk işçi sayısı yükseldi

Rapora göre çocuk işçilerin sayısı, 20 yılda ilk kez artış göstererek, 8.4 milyonluk artışla 160 milyona yükseldi. Raporda, şu anda dünyadaki çocuk işçi sayısının yarısından fazlasını oluşturan 5-11 yaş arasındaki çocuk işçilerin sayısında da önemli artış olduğuna dikkat çekildi. Ayrıca salgının sonucunda 2022 yılının sonuna kadar dünya genelinde dokuz milyon çocuğun daha çocuk işçiliğine sürüklenebileceği uyarısı yapıldı.

TEHLİKELİ İŞLER

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve UNICEF’in ortak yayınladığı ‘Çocuk İşçiliği: 2020 Küresel Tahminler, Eğilimler ve Önümüzdeki Yol’ başlıklı rapora göre, çocuk işçiliğinin sona erdirilmesine yönelik kaydedilen ilerleme 20 yıldır ilk kez durdu ve 2000-2016 yılları arasında çocuk işçilerin sayısındaki 94 milyonluk azalmayla sağlanan düşüş eğilimi tersine döndü. Çocukların sağlığına, güvenliğine veya ahlakına zarar verebilecek işler olarak tanımlanan tehlikeli işlerde çalışan 5 ila 17 yaşlarındaki çocukların sayısı da 2016 yılından bu yana 6.5 milyon artarak, 79 milyona yükseldi.

OLUMSUZ ETKİLEDİ

Rapora göre, COVID-19 salgını nedeniyle, 2022 yılının sonu kadar dünya genelinde 9 milyon çocuk daha çocuk işçiliğine sürüklenebilir. Ancak bir simülasyon modeline göre, eğer sosyal koruma önlemleri yetersiz kalırsa bu rakam 46 milyona da çıkabilir. COVID-19 nedeniyle yaşanan ekonomik sarsıntılar ve okulların kapanması ve kırılgan ailelerin yaşadığı iş ve gelir kayıpları da çocuk işçiliğinde artışa neden oluyor. ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan, “2000 yılından bu yana açıkladığımız her raporda, bir öncekine göre çocuk işçi sayısı azalıyordu. İlk defa 8 milyondan daha fazla çocuğun çocuk işçiliğine katıldığını gördük. Üstelik bu rakamlar 2020 yılı başı itibariyle olan durumu gösteriyor” diye konuştu.

‘ACİL VE HIZLI ÖNLEM ŞART’

DİKKAT çekici bir diğer durumun da çocuk işçi sayısındaki artışın en fazla 5-11 yaş arasındaki çocuklarda olması olduğunu söyleyen Numan Özcan şöyle devam etti: “Bu da çocuk çalıştırma yaşının giderek aşağıya düştüğünü gösteriyor. Şu anda dünyadaki çocuk işçilerin yarıdan fazlası 5 ila 11 yaşları arasındaki çocuklar. Üstelik zorunlu eğitim çağındaki bu çocukların 4’te 1’inden fazlası okula hiç gitmiyor. Acil ve hızlı önlemler şart.”

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