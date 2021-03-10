Dünyada alarm verilmişti! AB'den yeni 'çip' planı...

Avrupa Komisyonu 10 yıl sonuna kadar çip üretimi özellikle kendisi üretmeye ve üretimini arttırmaya odaklandı. Taahhütün sebebi özellikle dünyada yaşanan çip krizi, arzın talebi karşılayamaması ve otomobil sektörünü sarsan yetersiz çip stoku.

Öte yandan ABD ve Çin kendi üretimlerini arttırırsa AB için çok da faydalı olmayacaktır. Şu anda, Tayvan'ın TSMC'si ve Güney Koreli Samsung, en son çip teknolojisini fiziksel olarak üretebilen şirketler. Avrupa Komisyonu başkan yardımcısı Margrethe Vestager, "Avrupa'nın bu farklı teknoloji türlerinin çoğunu kullandığı bir durumdayız, ancak çok az üretiyoruz" dedi.

Bir gözlemci, artan ABD-Çin gerilimlerinin komisyonu harekete geçirdiğini öne sürdü. Chatham House düşünce kuruluşundan Emily Taylor, "Yarı iletken çipler, göz ardı edilen ancak teknolojinin kitlelerce inşa edildiği inanılmaz derecede önemli stratejik bileşenlerden biridir. Dolayısıyla bu çok ilginç bir gelişme ve yeniliği teşvik eden herhangi bir girişimi görmek memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

MALİYETİ YÜKSEK

Avrupa eskiden gelişen bir yonga yapım endüstrisine sahipti. Hollanda hala NXP Semiconductors'a ev sahipliği yaparken ve Almanya Infineon Technologies'in üssü olsa da, AB üretimlerinin çoğunu dış kaynak olarak kullandı.

ABD'nin Yarı İletken Endüstrisi Derneği (SIA) tarafından geçen yıl yayınlanan bir rapora göre, büyük bir tesisin inşa edilmesi ve donatılması 20 milyar dolara mal olabilir. Fabrikaların kar elde etmesi uzun yıllar alabilir.

AB İç Pazardan Sorumlu Komisyon Üyesi Thierry Breton, daha önce büyük bir yeni fabrikanın yerel olarak kurulmasını önermişti. Breton bir fabrikanın çok önemli bir yatırım olacağını söyledi ve bazı şirketlerle görüşme yaptıklarını da belirtti.

İKİ SÜPER GÜÇ ARASINDA

AB'nin endişelerinin bir kısmı, iki süper güç arasındaki bir teknoloji ticaret savaşının çapraz ateşine nasıl kalabileceği.

Trump yönetimi, ürünleri silikon levhalarda transistörleri oymak için özel ışık kullanan bir Hollandalı firma olan ASML'nin, en gelişmiş makinelerini Çin'in en büyük yonga üreticisi SMIC'ye ihraç etmesini engelledi.

Ayrıca Huawei'ye yaptırımlar uyguladı. Birleşik Krallık'ın Çinli telekom ekipmanı üreticisinin gelecekteki 5G ağlarına katılımını engellemesine yol açtı.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara