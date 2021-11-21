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Dünyada 160 milyon ‘çocuk işçi’ var

#Dünya Çocuk Hakları Günü#Çocuk İşçi#UNICEF
Dünyada 160 milyon ‘çocuk işçi’ var

20 Kasım 1989’da, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından savaş ve yoksulluğun olduğu ülkelerde çocukları korumak ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi için ‘Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’ oybirliğiyle kabul edildi.

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196 Ülkenin kabul ettiği sözleşmenin imzaladığı 20 Kasım günü ise, ‘Dünya Çocuk Hakları Günü’ olarak kabul görülüyor. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle çocukların durumuna mercek tutmak için Yetim Vakfı tarafından bir basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısında, vakfın 160 ülkedeki çocukların durumuyla ilgili hazırladığı ‘Dünya Çocuk Hakları İnsani Durum Raporu’ açıklandı. Raporda öne çıkan sorunlar şunlar:

· Dünyada 79 milyonu tehlikeli işlerde olmak üzere 160 milyon çocuk işçi var.

· Cephelere sürülen 300 bin çocuk asker bulunmakta.

· Her gün açlık ve yoksulluğa bağlı nedenlerle 22 bin çocuk hayatını kaybederken 385 milyon çocuk ağır yoksulluk şartları altında yaşamakta.

· Senede 4 milyon kişi insan kaçakçılığının konusu olurken bunun 2.5 milyonunu çocuklar oluşturmakta.

· 80 milyonu aşkın mülteci nüfusunun yarıdan fazlasını çocuklar oluşturmakta.

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Dünyada 160 milyon ‘çocuk işçi’ var

SORUNLAR ÇÖZÜLMELİ

Savaş, açlık, mültecilik gibi konularda uluslararası kuruluşlar tarafından çocuk merkezli planlar yapılması gerektiği vurgulanan raporda, UNICEF’in çok daha aktif olması gerektiği ifade edildi. BM’nin 30 milyar dolarlık insani yardım bütçesinden çocuklar için daha fazla pay ayırılması gerektiği vurgulanan raporda, kamplara sıkıştırılmış sürekli travma yaşayan çocuklar için özel kurtarma planları oluşturulması gerektiği belirtildi. Rapor hakkında konuşan Yetim Vakfı Başkanı Murat Yılmaz, “Devletlerin çocuklarla ilgili olarak ortaya koyduğu sosyal politikalar maalesef mevcut ihtiyaçlara cevap vermiyor. Daha güçlü ve sürdürülebilir sosyal çalışmalara gereksinim var” dedi.

HAYALLERİNİ RESMETTİLER

ÇOCUKLARIN maruz kaldığı sorunlara dikkat çekmek için Yetim Vakfı tarafından ‘Çocuklar için yola çık’ adlı bir proje başlatıldı. 11 ülkeden ailesini kaybetmiş 50 çocuğun yaptığı resimler İstanbul’a getirildi.

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#Dünya Çocuk Hakları Günü#Çocuk İşçi#UNICEF

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