Dünyaca ünlü marka Sitarastelle Türkiye’de!

Yeni girişimini tanıtan Yıldız Bulut, İtalya ve Fransa'da açtığı yeni markası olan Sitarastelle ile Türkiye pazarında da ses getireceğini açıkladı. Geçtiğimiz aylarda İtalya'da bir çok dünya

markası ile işbirliği yapan Yıldız Bulut, Türkiye pazarı için heyecanlı olduğunu belirtti.

Premium kalitede Erkek ve Kadın Deri Ayakkabı çeşitleri üretecek olan Yıldız Bulut, ürünlerinin tasarımlarını kendisi yaptığı gibi, markası olan Sitarastelle üzerinden kullanıcılar ile ürünleri buluşturmayı amaçlıyor.

Yıldız Bulut, uluslararası kalitede ürün ve tasarımları Türkiye Pazarında kullanıcılar ile Buluşturacak!

Sitarastelle, kişisel üretilen ürünlere yakın bir kalite ve özgün tasarımlar sunarken, piyasada bulabileceğiniz fiyatlardan daha avantajlı fiyatlar oluşturmayı amaçlamış durumda.

Daha önceleri İtalya Pazarı ve Fransa Pazarında büyük ilgi gören ürünler uygun fiyat ve hızlı kargo gibi seçenekler ile Türkiye'deki kullanıcılar ile buluşacak.

Ürünleri henüz tasarım aşamasında olan Yıldız Bulut, çok yakında web sitesinin yayında olacağını ve showroom üzerinden ürünlerin incelenebileceğini belirtti.

Ürünleri en iyi şekilde göstermek ve kullanıcılarına en iyi hizmeti sağlamak istediğini belirten Yıldız Bulut, sitenin açılış tarihi olarak 2021 Yılının Ocak ayını hedef tarih olarak gösterdi.

Sadece kendi sitesi üzerinden kampanya ve avantajlarla satın alabileceğiniz Sitarastelle marka ayakkabılar, Başta Trendyol, N11, Hepsiburada gibi büyük online alışveriş siteleri üzerinden de alınabilecek.

KALİTELİ ÜRÜNLERİ TÜRKİYE’YE ÖZGÜN FİYATLARLA SAHİP OLUN!

Sadece Türkiye değil, birçok global platform aracılığı ile ürünlerini yurt dışında satmayı planlayan Yıldız Bulut, bu konuda da çalışmaların başladığını söyledi. Gerek tasarım gerekse kalite olarak Türkiye’den çıkan bir markanın Global Platformlarda ülkemizi temsil edeceğini belirtti.

Türkiye Pazarında satılacak ürünler için, uygun fiyat, iyi tasarım ve kaliteyi bir araya getirecek olan Yıldız Bulut, Açılışa özel indirim ve kampanyaların yanı sıra Türkiye’deki piyasa koşullarına uygun fiyatlandırma seçeneklerini sağlayacak.

Markanın web sitesine Sitarastelle.com üzerinden ulaşabilirsiniz.