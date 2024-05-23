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Dünya turizminde roller değişecek

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#Afrika Turizm Forumu#Fettah Tamince#Mısır
Dünya turizminde roller değişecek
Salim Uzun
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2024 07:00

Mısır’ın Şarm El-Şeyh kentinde 20’den fazla ülkenin turizm profesyonellerinin katıldığı Afrika Turizm Forumu’nda gazetecilerle bir araya gelen Rixos Otelleri Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, bölgedeki ülkeler arasında zaman zaman yükselen gerilim ve savaş gündeminin turizm sektörünü endişelendirdiğini söyledi.

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Tamince, “Bölgede yaşanan gelişmeleri fazla yakından takip ediyoruz. Çünkü yaşananlar işimizi etkiliyor” dedi. Bölgede turizm sektörünün çok hızlı biçimde geliştiğine de dikkat çeken Tamince, şöyle devam etti: “Bölgesinde, ülkesinde marka olmayan, dünyada da marka olamaz. Dolayısıyla biz kendi bölgemizde güçlüyüz. Bölgemizde potansiyelimiz, ilişkilerimiz var. Ortadoğu özellikle Suudi Arabistan, Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn ve Mısır gibi ülkeler turizm altyapısına yönelik çok büyük yatırımlar yapıyor. Önümüzdeki 30-40 yıl burası dünyanın en iyi turizm altyapısına sahip bölge olacak.”

‘EN FAZLA REKLAMI TÜRKİYE YAPIYOR’

Tamince, Türkiye’nin tanıtım projelerine de değindi. Tamince, “Kültür yolu festivalleri ve gece müzeciliği gibi konular gerçekten çok değerli çalışmalar. Bunları artırmamız lazım. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı  (TGA)  gerçekten çok faydalı çalışmalar yapıyor. Türkiye, şu anda dünyada en fazla reklam yapan ülkelerden biri. Neden ülkeler dünya kupasına ev sahipliği yapmaya çalışıyor? Türkiye çok iyi yolda ama her şey daha iyi olabilir” dedi.

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#Afrika Turizm Forumu#Fettah Tamince#Mısır

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