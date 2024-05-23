Dünya turizminde roller değişecek

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Tamince, “Bölgede yaşanan gelişmeleri fazla yakından takip ediyoruz. Çünkü yaşananlar işimizi etkiliyor” dedi. Bölgede turizm sektörünün çok hızlı biçimde geliştiğine de dikkat çeken Tamince, şöyle devam etti: “Bölgesinde, ülkesinde marka olmayan, dünyada da marka olamaz. Dolayısıyla biz kendi bölgemizde güçlüyüz. Bölgemizde potansiyelimiz, ilişkilerimiz var. Ortadoğu özellikle Suudi Arabistan, Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn ve Mısır gibi ülkeler turizm altyapısına yönelik çok büyük yatırımlar yapıyor. Önümüzdeki 30-40 yıl burası dünyanın en iyi turizm altyapısına sahip bölge olacak.”

‘EN FAZLA REKLAMI TÜRKİYE YAPIYOR’

Tamince, Türkiye’nin tanıtım projelerine de değindi. Tamince, “Kültür yolu festivalleri ve gece müzeciliği gibi konular gerçekten çok değerli çalışmalar. Bunları artırmamız lazım. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) gerçekten çok faydalı çalışmalar yapıyor. Türkiye, şu anda dünyada en fazla reklam yapan ülkelerden biri. Neden ülkeler dünya kupasına ev sahipliği yapmaya çalışıyor? Türkiye çok iyi yolda ama her şey daha iyi olabilir” dedi.