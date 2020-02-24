Dünya Turizm Örgütü Başkan Yardımcısı Ihlau'dan Türk turizmine övgü

Bu yıl 5'incisi İzmir'de düzenlenen HORECA Fair Ege Uluslararası Otel Ekipmanları Ağırlama Teknolojileri ve Ev Dışı Tüketim Fuarı için Türkiye'ye gelen Ihlau, dünya ve Türk turizmi ile ilgili, AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Turizmde gündemin Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) olduğuna işaret eden İhlau, salgının dünya turizmini henüz etkilemediğini dile getirdi.

Dünya turizminin salgın hastalıklara alışkın olduğunu belirten Ihlau, "Bu tip krizleri yaşadık. Şu anda birkaç kruvaziyer dışında bir etkilenme yok. Koronavirüsün etkilerini henüz göremiyoruz ancak ilerleyen süreçlerde virüsün yayılmasına göre ne olur bilemiyoruz. Zaman gösterecek." diye konuştu.

Ihlau, Kovid-19 nedeniyle Çin'e ve bölge ülkelerine gidemeyecek turistler için alternatif rotada ilk seçeneğin Latin Amerika olacağını düşündüğünü belirtti.



"TÜRK TURİZMİ DAHA DA BÜYÜYECEK"

Türk turizmini değerlendiren Ihlau, Türkiye'de olmaktan çok mutlu olduğunu söyledi. Türkiye'nin Alman pazarı için çok büyük bir önem taşıdığını belirten Ihlau, Türkiye'nin son 20 yılda turizm alanında çok geliştiği belirtti. Güneş, deniz ve tarihin Türkiye'de doğal bir kombinasyon içinde bulunduğu aktaran Ihlau, bunun dünyada benzerinin olmadığını söyledi.

Ihlau, Alman turizm sektörü olarak İzmir'in ve Ege Bölgesi'nin çok büyük bir potansiyeli olduğuna inandıklarına değinerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin turizmin sektöründeki gelişmesini de çok olumlu görüyorum. Türkiye artık kaliteli turizmi ile ön plana çıkmalı. Kültür ve sanat turizmiyle mümkün bu da. Ürün çeşitlendirmesi, Türkiye'de turizmin büyümesi için önem kazanacak. Türkiye için gelecek yıllar iyi olacak, büyüyecek."

Kaliteli turizmin pahalı otel anlamına gelmediğini belirten Ihlau, 3 yıldızlı otelde de geçerli olan genel anlamda bir kalitenin, turizmin bütün paydaşlarına yayılması gerektiğini vurguladı.