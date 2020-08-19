Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Mal Ticareti Barometresi'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle en düşük seviyeye gerilediğini, dünya mal ticaretinin bu yılın ikinci çeyreğinde tarihi bir azalış gösterdiğini bildirdi.



DTÖ, Küresel Mal Ticaret Barometresi Ağustos Raporu'nu yayınladı. Buna göre, mayısta 87,6 olan Mal Ticareti Barometresi ağustosta 84,5’e geriledi. Böylece, DTÖ'nün Mal Ticaret Barometresi 2007'den bu yana en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.



Barometredeki 100'den büyük okumalar trendin üzerinde büyüme olacağını gösterirken, 100'ün altındaki okumalar trendin altında büyümeyi işaret ediyor.

Raporda barometrenin geçen yılın aynı dönemine göre 18,6 puan aşağıda olduğu belirtilerek, haziranda DTÖ’nün dünya ticaret görünüm raporunda mal ticaretinin ikinci çeyrekte 2019’un aynı çeyreğine göre yüzde 18,5 düşüş gösterdiğinin altı çizildi.



Dünya mal ticaretinin ikinci çeyrekte tarihi bir düşüş yaşadığına işaret edilen raporda, “Ek göstergeler dünya mal ticareti ve üretiminde üçüncü çeyrekte kısmi bir toparlanmaya işaret ediyor. Fakat bu tür herhangi bir toparlanmanın gücü hala yüksek ölçüde belirsiz kalıyor. V şeklinden çok L şeklinde bir toparlanma izlenmesi ihtimali göz ardı edilemez.” değerlendirmesinde bulunuldu.