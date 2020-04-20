Dünya tarihinde bir ilk! Petrol fiyatları çakıldı

ABD’nin Batı Teksas (West Texas Intermediate/WTI) tipi ham petrolünün ticaretinden mayıs sözleşmesinin yarın vadesinin dolması öncesi büyük kaçış başladı.

İlkin yüzde 40 değer kaybederek varil fiyatı 10.87 dolara kadar inen WTI, işleme başladığı Mart 1983’den beri en büyük tek günlük düşüşü, kısacası en kötü günü yaşadı. Bir varilde 159 litre petrol olduğu düşünüldüğünde, WTI petrolün litresi 7 sente, yani 50 kuruşa gerileme noktasına geldi.

Ardından ABD saatiyle bu sabah New York Borsası’nda işlem görürken tarihindeki en düşük değeri gören WTI’ın varil fiyatı sırasıyla 9, 5 ve 2 doların altı gibi inanılmaz fiyatlara kadar indi.

Şu an ise petrol 0 doların altını görmüş durumda.