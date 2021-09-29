Dünya piyasalarının gözü burada! Evergrande'de yeni gelişme

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Bütün dünyanın yakından takip ettiği Çin'in en büyük gayrimenkul şirketlerinden biri olan Evergrande'nin durumunda yeni bir gelişme yaşandı.

Çin devletinin kontrolündeki varlık yönetim şirketi Shenyang Shengjing Financial Investment Group, Evergrande Group'un Shengjing Bank'taki yüzde 19,93'lük payını 9,99 milyar yuan karşılığında satın aldı.

Şirket, Evergrande'nin ana kreditörlerinden biri konumunda bulunuyor. Evergrande'nin varlıklarının kamu şirketleri tarafından satın alınmaya başlanması ile birlikte Evergrande Group hisseleri sert yükseldi ve yüzde 15 değer kazandı.

EVERGRANDE NEDEN ZOR DURUMDA?

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin'in en büyük şirketleri arasına girebilmek için Evergrande agresif bir şekilde büyüdü.

300 milyar dolar borçlanan şirket şimdi faiz ve borç ödemelerinde zorlanıyor. Geçen hafta Perşembe günü bonolarının 84 milyon dolarlık faiz ödemesini yapması gerekiyordu; şirketin notu ise halihazırda uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları tarafından düşürülmüş durumda.

Bu belirsizlik şirketin hisselerinin bu yıl yüzde 85 değer kaybetmesine yol açtı; bu da Çin'de ve dünyanın geri kalanında finansal piyasaları zora soktu.

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EVERGRANDE'NİN İFLASI NE ANLAMA GELİR?

Şirketteki sorunlar Çin'e ve dünyanın geri kalanına yayılabilir. Çin'de çoğu kişi henüz projeler başlamamışken Evergrande'den gayrimenkul satın aldı.

Ödenen depozitoların çoğu geri alınamayabilir. Henan bölgesinde yer alan Luoyang'da bir ev satın alan Fan Wanting, Reuters Haber ajansına yaptığı açıklamada şirketin ülkenin dört bir yanında projesi olduğunu gördükleri için gayrimenkul satın aldıklarını söyleyerek endişeli olduklarını vurguladı:

"Bu parayı zor koşullarda kazandık. Hükümetin ortaya çıkıp bir güvence vermesini tabii ki bekliyoruz. Halen aylık ödemelerimizi yapmak durumundayız. Çocuklarımız bu bölgede okula gidiyor. Gençlerimiz üzerindeki baskı da çok büyük. İnşaatın bir an önce başlamasını ve evimize bir an önce kavuşabilmeyi bekliyoruz." Diğer yandan Evergrande ile iş yapan çok sayıda şirket var. Bu şirketlerin bazıları zora girebilir, bazıları da Iflas edebilir.