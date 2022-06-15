‘Dünya emeklerken biz koşuyoruz’

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Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, dünyada pandemiyi en az zararla atlatıp son 20 yılın en çok kâr eden havayolu şirketi olduklarını söyledi. Ekşi, “Avrupa ülkeleri ve Türkiye’nin de üyesi olduğu Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı’nın (EUROCONTROL) rakamlarına göre, pandemi şartlarında dünyada en fazla operasyon yapan havayolu şirketiyiz. Biz 128 ülkeye, bizden sonra gelen Fransız havayolu şirketi ise 99 ülkeye uçtu. Havacılığın dünyada emeklemeye başladığı bir dönemde biz koşuyoruz” dedi.

YENİ UÇUŞLAR PLANLANIYOR

THY’nin son iki haftada Özbekistan’da Buhara, Güney Sudan’da Cuba ve Karadağ’da Tivat uçuşlarını devreye soktuğunu, böylece uçuş yapılan ülke sayısının 129’a, uçuş noktası sayısının ise 340’a çıkarıldığı bilgisini veren Ekşi, bu yıl başka uçuş noktaları da planladıklarını söyledi. Tivat uçuşunda Hürriyet’e konuşan Ekşi, “Uluslararası otoriteler pandemi öncesi şartlara ancak 2024 yılında erişilebileceğini söyledi. Biz pratikte neredeyse 2019 şartlarına geri döndük. Yani rakiplerimiz en fazla yüzde 80-85’lere ulaşabilirken biz şu anda yüzde 95-99 bandına oturduk. Pandeminin getirdiği sıkıntıları büyük oranda aşmış gözüküyoruz. Pandemi şartlarında herkes zarar ederken THY en az zarar eden havayolu şirketi oldu. Ama ondan daha ilginci, 2021’de yine rakiplerimiz zarar ederken biz belki son 20 yılın en fazla kârını elde eden havayolu şirketi olduk. Bu sene de rezervasyonlar ve doluluklarımız iyi gidiyor. 2022 yılının da çok başarılı geçeceğine inanıyoruz” dedi.

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MALİYETİN YÜZDE 30’U PETROL

Fiyatları, iç hatlar ve dış hatlar diye ikiye ayırmak gerektiğinin altını çizen Ekşi, şunları söyledi: “İç hatlara tavan fiyat uygulaması var. Sadece Türk Hava Yolları değil, diğer taşıyıcılar da Ulaştırma Bakanlığı’nın belirlediği tavan fiyatı hiçbir şekilde aşamıyor. Ama şunu da vatandaşlarımızın değerlendirmesini arzu ediyoruz. Biz bütçeyi yaptığımızda, uluslararası alanda petrol fiyatı 80 dolardı. Şu anda petrol 120 dolara çıktı. Maliyetimizin yüzde 30’u petrolden geliyor. O yüzden havayollarının da maliyetleri büyük oranda tüm dünyada arttı. İç hatlarda zaten rekabet var. ‘Rekabet ortamında fiyatlarımı düşüreyim’ demek olamaz. Çünkü maliyetinizin altında bilet satamazsınız. Bu sefer şirket kapanır. Yurtdışında da devam eden bir rekabet var. İnsanlar cep telefonlarından fiyatları karşılaştırıyor. 5 dolar daha az indirim bulsa diğerine geçebiliyor.”

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EL BAGAJIYLA UCUZ BİLET

Tüm dünyada uygulanan, yolcular arasında adaletli ücretlendirme yapan bir sistem olduğunu kaydeden Ekşi, “Uçacağım ama bagajım yok. Diyelim ki sizin de bagajınız var. Siz de aynı parayı ödüyorsunuz ben de. Ama sizin için uçak daha fazla yakıt yakıyor. Dolayısıyla ben daha ucuza uçma hakkına sahibim. Diğer büyük havayollarının yıllardır uyguladığını, biz sistemlerimizde güncelleme yaparak vatandaşa sunuyoruz. Vatandaşa diyoruz ki, ‘3 hak tanıyoruz sana’. Diğerleri de öyle. Eğer sadece el bagajın varsa çok daha ucuza uçabilirsin. Normal eskisi gibi uçacaksan o zaman aynı fiyatı orada yazıyoruz. Tavsiye ettiğimiz seyahat de bu. Ama siz daha fazla bagajla uçmak, biletinize de daha fazla hak tanımak istiyorsunuz. Yani, ‘Ben istediğim zaman biletimi değiştirmek, koltuğumu istediğim gibi seçmek, bu seçenekleri de satın almak istiyorum’ diyorsanız, o zaman onun karşılığında da bu teklifi yapıyoruz. Dolayısıyla vatandaş istediğini seçebiliyor. Normal standartta 25 kilo hakkınız var ama bu, ülkelere göre değişiyor. Eski şartı tutuyor, ondan daha uygun şartlarda uçabilme hakkı tanıyoruz. Bir de, ‘Ben bazı fırsatları kendime tanımak istiyorum’ derseniz, o zaman daha fazla ödüyorsunuz. Seçenek size ait” ifadelerini kullandı.