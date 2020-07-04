Dünya durdu, Türkiye çoştu

Otomotiv sektörü pandemi etkisi altında geçen zor günleri geride bırakırken daha önceden ‘hazirana umutla bakılıyor’ şeklinde verdiğimiz beklenti gerçek oldu. Sanayinin toparlanması ile birlikte otomotiv sektörü haziran ayında beklentilerin de üzerinde bir büyüme ile kapattı. Avrupa’da halen üretimin yüzde 50 seviyelerinde devam etmesi ve ülkemizde yaşanan talep artışına uygun tedarik sağlanamamasına karşın haziran ayında 57 bin 67 adet otomobil, 13 bin 906 adet hafif ticari araç satışı gerçekleşti.

ÜRETİCİLER AVANTAJ SAĞLADI

Pandemi etkilerinin halen tam olarak aşılmadığı Avrupa’dan ithalat gerçekleştiren markalar halen tedarik konusunda sıkıntılar çekmeye devam ederken, Türkiye’de üretim yapan markalar ise lojistik avantajları kullanarak tedarik sıkıntısını en az yaşayanlar oldular. 2020 yılında toplam 39 bin 557 adet araç satışı gerçekleştiren Fiat birinci sırada yer alırken, 37 bin 444 adet ile Renault, 24 bin 986 Ford ve 23 bin 756 adet ile Volkswagen takip etti. ODD Başkanı Ali Bilaloğlu, “Avrupa pazarında talep bu şekilde düşük devam ederse, Türkiye pazarına gönderilecek araçlar için üretimi öne çekebilirler. Böylece tedarik sıkıntısı daha hızlı çözülür ve temmuz ayı sonu itibariyle ortadan kalkar” dedi.

‘DÜŞÜK FAİZ CEZBETTİ’

2020 senesinin başında 600 bin adetlik bir yıl sonu toplam pazar öngörüsünde bulunan ODD’nin tahminleri pandemi ile birlikte 500 bin seviyelerine gerilemişti ancak haziran ayı verileri umutları yeniden yeşertti. Ali Bilaloğlu, “Haziran ayında gerçekleşen satış rakamları sene sonu öngörümüzü güncellememizi sağladı. Düşük faiz imkânları ve kredibilite destekleri otomotiv sektörünü canlandırdı. Ekonomik ve çevresel faktörler bugün olduğu seviyede kalırsa, koronavirüste bir ikinci darbe ortaya çıkmazsa sene sonunda toplam pazarın ilk tahminlerimizi de aşarak pandemi dönemine rağmen 650 bin seviyelerine çıkabileceğini öngörüyoruz” şeklinde konuştu.

‘1 MİLYONU GÖRECEĞİZ’

Bu yılki yükselişin her ne kadar baz etkisi olsa da yadsınamaz olduğunu vurgulayan Bilaloğlu, “Önümüzdeki dönemde bu yükseliş trendi devam edecek. Türkiye otomotiv sektörü büyük potansiyele sahip. 2021 yılında 1 milyon seviyelerini zorlayabileceğimize hatta 2022’de geçebileceğimize inanıyorum” dedi.

‘TÜRKİYE’YE YATIRIMLAR GELECEK’

Geçtiğimiz hafta içerisinde, Volkswagen’in tüm dünyadaki yatırımlarını askıya aldığı ve bununla birlikte Türkiye yatırımından vaz geçtiği açıklamarının yapılması ile ilgili de yorum yapan Ali Bilaloğlu, “Türkiye’nin bir çok diğer avantajının yanı sıra, pandemi döneminde jeopolitik olarak ve kriz yönetiminde de avantajlarını ortaya koyduğunu gördük. Tedarik sanayisi olarak da üretim olarak da sıkıntıları minimumda atlattık. Bunun ilerleyen süreçte bize daha çok avantajlar sağlayacağını, Avrupalılar koronavirüs şokunu atlattığında Türkiye’ye yatırım için geleceğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

‘MERCEDES KENDİSİ İHBAR ETTİ’

Rekabet Kurulu’nun 5 Alman otomotiv markası hakkında açtığı soruşturma ile ilgili de görüş bildiren Ali Bilaloğlu, “Mercedes daha düşük bir ceza alabilmek için Avrupa Birliği rekabet denetleme unsurlarına kendisini ifşa ederek diğer markalar ile yaptığı ortak anlaşmaların detaylarını verdi. AB de, bu araçlardan herhangi bir tanesinin satıldığı tüm pazarlarda Mercedes’in bu açıklamayı yapması gerektiğini söyledi. Söz konusu soruşturmalar markanın açıklamaları üzerine başladı. Bu şekliyle global olarak markaları ilgilendiren bir konu, distribütörlerin dahil olmasını gerektiren bir durum değil” dedi.