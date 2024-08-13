Dünya devlerine Türkiye daveti

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2016 yılından bu yana yapılmayan toplantıya Tesla CEO’su Elon Musk ve Amazon CEO’su Andy Jassy başta olmak üzere dünyanın önde gelen şirketlerinin CEO’ları ve yönetim kurulu başkanları çağrıldı. CNBC-E’nin haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz imzasıyla çok sayıda şirketin ve Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşların üst düzey isimlerine gönderilen davet mektuplarında, 23 Ağustos tarihine kadar katılım konusunda cevapların iletilmesi istendi. Orta Vadeli Program’a ilişkin güncellemenin ardından yapılacak toplantıda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Türk ekonomisinde kat edilen mesafeyi anlatması ve Türkiye’ye yatırım çağrısında bulunması bekleniyor.

8 yıllık aranın ardından düzenlenecek Yatırım Danışma Konseyi toplantısına, özellikle Türkiye’ye yakın dönemde yatırım yapması beklenen Çin ve Körfez şirketlerinin damga vurması bekleniyor. 2016 yılında yapılan 9. Yatırım Danışma Konseyi Toplantısı’na 14 farklı ülkeden, 10 ayrı sektörde yer alan ve toplam ciroları 666 milyar dolar, toplam istihdamı da 1.5 milyon olan konsey üyeleri katılmıştı. Toplantıda Dünya Bankası Başkan Yardımcısı Cyrill Muller, Alstom Başkanı ve CEO’su Henri Poupart Lafarge, Alzahid Group Holding CEO’su AbdulRahman Alzahid, APM Terminals Kıdemli Başkan Yardımcısı Teimen Meester, Bank of China Kıdemli Başkan Yardımcısı Qiang Liu gibi isimler yer almıştı.