Dünya devinin başındaydı... Ünlü CEO vefat etti

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Hasbro'nun Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Brian Goldner hayatını kaybetti. 2014 yılından beri kanser hastalığından kurtulmaya çalışan Goldner'ın son günlerde sağlığının iyi olmadığı biliniyordu.

Geçtiğimiz günlerde izne ayrılan Goldner, dünyanın en tanınan CEO'ları arasında yer alıyordu.

Monopoly gibi popüler oyunların üreticisi olan Hasbro'nun CEO'su Goldner, 58 yaşındaydı. 2000 yılında şirkete katılan Goldner, 2008'de CEO oldu ve 2015'te yönetim kurulu başkanlığına atandı.

"HASBRO'NUN KALBİ VE RUHU OLDU"

Şirketin geçici CEO'su Rich Stoddart, "Yirmi yılı aşkın bir süre önce şirkete katılmasından bu yana Brian, Hasbro'nun kalbi ve ruhu oldu. Hem oyun hem de eğlence endüstrilerinde karizmatik ve tutkulu bir lider olarak Brian'ın çalışmaları, dünyanın dört bir yanındaki çocuklara ve ailelere neşe ve kahkaha getirdi" dedi.

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Goldner aynı zamanda Viacom'da da yönetim kurulu başkanlığı yürüttü. ViacomCBS Başkanı Shari Redstone Goldner'la ilgili "Brian, rehberliği ve liderliği yalnızca Viacom ve CBS'nin birleşiminde değil, aynı zamanda şirketi önemli ölçüde şekillendiren ve bizi geleceğe taşıyacak olan vizyonun yürütülmesinde kilit rol oynayan, yönetim kurulumuzun son derece özverili bir üyesiydi" dedi.

ŞİRKETİ YÜKSELTTİ

Hasbro, Star Wars ve Marvel dahil olmak üzere bir dizi tanınmış eğlence markası için Monopoly, My Little Pony ve oyuncaklar yapıyor. Şirket, 2019 yılının sonlarında film ve TV yapım ve dağıtım şirketi eOne'ı satın aldıktan sonra kendisini "oyuncak ve eğlence şirketi" olarak tanımlamaya başladı.

Brian Goldner CEO'luk koltuğuna oturduğunda Hasbro'nun piyasa değeri 3.8 milyar dolardı. Geçen 13 yılda değer 12.2 milyar dolara ulaştı. Bu süreçte şirketin gelirleri ise 3.8 milyar dolardan 5.7 milyar dolara yükseldi.