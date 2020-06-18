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Hürriyet
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Ekonomi
BBC Türkçe / Görsel: Reuters
Haber Giriş: 18.06.2020 - 12:18,Son Güncelleme:

Dünya devinden skandal! Açıklama geldi: Utanç duyuyoruz

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Dünya devinden skandal! Açıklama geldi: Utanç duyuyoruz
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Dünyanın en büyük sigortacılık piyasası olan Londra merkezli Lloyd's (Lloyd's of London) köle ticaretiyle tarihi bağları nedeniyle özür diledi.

Köle taşıyan gemileri sigortalayan Lloyd's tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Tarihimizin gurur duymadığımız bazı yönleri var. Özellikle Lloyd's piyasasının, 18'nci ve 19'uncu yüzyıllarda köle ticaretinde oynadığı rol nedeniyle özür diliyoruz. Bu hem bizim hem de İngiliz tarihinde dehşet ve utanç verici bir dönem. Bu dönemde yapılan, savunulması mümkün olmayan yanlışları kınıyoruz."

'Yardım kuruluşlarına bağışta bulunacağız'
1688'de kurulan ve denizcilik, enerji ve siyasi risk alanındaki sigortacılık faaliyetleriyle bilinen Lloyd's siyah ve diğer etnik azınlık gruplarıyla çalışan yardım kuruluşlarına bağışta bulunacağını açıkladı.

Lloyd's kuruluş bünyesinde siyah ve diğer azınlık gruplarının yükselmesini yönelik bazı girişimler başlattığını da söylüyor.

ABD'nin Minneapolis kentinde geçen ay George Floyd adlı bir siyahın beyaz bir polis tarafından öldürülmesinden sonra dünya genelinde ırkçılık ve polis şiddetinin protesto edildiği eylemler başlamış, kölelik ve sömürgecilikle ilişkilendirilen birçok figürün heykelleri yıkılmıştı.

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