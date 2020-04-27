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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 27.04.2020 - 17:50,Son Güncelleme:

Dünya devinde 135 bin kişi işsiz kalabilir

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Dünya devinde 135 bin kişi işsiz kalabilir
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Dünyayı etkileyen koronavirüs salgını hayatı felç etmeye devam ediyor. Havacılık sektörünün devi Airbus; 135.000 çalışanını, daha derin iş kesintilerini de içerebilecek acil önlemler almadıkça korona virüsü salgınından şirket olarak kurtulamayacakları konusunda uyardı.

Havacılık sektörünün devi Airbus koronavirüs salgınına yeni düştü. Airbus, nakit para azalması olduğu uyarısında bulunarak, daha fazla işten çıkarmalara ihtiyaç duyabileceği sinyalini verdi. Airbus; 135.000 çalışanını, daha derin iş kesintilerini de içerebilecek acil önlemler almadıkça korona virüsü salgınından şirket olarak kurtulamayacakları konusunda uyardı. Şirket CEO'su Guillaume Faurynin geçtiğimiz Cuma günü; şirket personeline yazdığı bir mektupta, uçak üreticisinin benzeri görülmemiş bir hızda para kaybetmeye devam ettiğini ve hava ulaşımına olan talebin, Covid-19 salgını sebebiyle durma noktasına gelmesinden dolayı beklemekte olduklarını ve bütün seçenekleri değerlendirdiklerini söyledi. Dünyanın önde gelen havacılık ve uzay imalatçısı şirketi Airbus, hala devam eden korona virüsü salgını sırasında, yaklaşık 3 bin yerel işçinin maaşlarını ödemeye yardımcı olmak için Fransa'da bir furlough programı da dahil olmak üzere pek çok hükümet yardımından programından yararlanmaya başladı.

ÇALIŞANLARA MEKTUP GÖNDERİLDİ

Airbus çalışanlarına Genel Müdür (CEO) Guillaume Faury tarafından gönderildiği ileri sürülen mektupta, benzeri görülmemiş bir hızda nakit kanaması yazdığı belirtildi. İngiliz basını tarafından yayınlanan haberde, dev şirketin ayakta kalabilmesi için işten çıkarmalar gibi daha ciddi önlemlere ihtiyacı olduğu ifade edildi. Faury daha önce basına yaptığı açıklamada Birkaç hafta içinde işimizin yaklaşık içte birini kaybettik. Ve açıkçası, karşılaşacağımız en kötü senaryo bile değil demişti.

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