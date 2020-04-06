Dünya devi şirket SICPA’dan Türkiye’de 3 bin kişiye yeni iş hazırlığı

1927 yılında İsviçre’de kurulan ve güvenlik teknolojileri alanında faaliyet gösteren SICPA’nın Dünya Başkanı Philippe Amon yapılması planlanan AR-GE merkezinin yapay zekâ, blok zincir ve siber güvenlik gibi ileri teknoloji konularında çalışmalar yapacağını belirtti. Amon ayrıca Ar-Ge Projeleri ve tüm imkânlarıyla Türkiye Cumhuriyeti devletinin, milletinin yanında olacaklarını ifade ederek “küresel bir korku ve krize dönüşen yeni tip korona virüsün etkileri geçtiğinde Türkiye’nin geleceğinin aydınlık olduğuna tüm kalbimizle inanıyoruz” dedi.



“HERKESİN ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMASI, GEREKİR”



SICPA Türkiye CEO’su Aykut Ferah ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na SICPA Türkiye olarak 3 milyon 177 bin lira destek sağladıklarını açıkladı. Bu zor zamanlarda bireylerin ve bilhassa kurumların, uluslararası firmaların imkânları ölçüsünde destek vermelerinin elzem olduğuna dikkat çeken Ferah, herkesin elini taşın altına koyması, devletimizin, milletimizin yanında olması gerekir dedi.



“İŞTEN ÇIKARMA YOK ONLINE EĞİTİM VAR”



SICPA Türkiye’nin, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müzelerin Bilet Satış ve Bilet Ürünleri Geliştirme hizmetlerinin temini hakkında 2018 yılında Mart ayında düzenlenen ihaleyi kazandığını hatırlatan Aykut Ferah, ülkemizin gözbebeği 69 müze için bilet üretimi ve bilet satış operasyonları işlerini üstlendiklerini dile getirdi.



SICPA Türkiye CEO'su Aykut Ferah



Uzun soluklu bir mücadele döneminde olduğumuza vurgu yapan Ferah, kimseyi işten çıkartmayacakları gibi, zorunlu yıllık veya ücretsiz izin gibi uygulamaların da gündemlerinde olmadığını ifade etti. Aykut Ferah “Başta çalışanlarımıza, çalışanlarımızın fiziksel ve ruh sağlıklarına önem veriyoruz. Müzelerimizin kapalı olduğu bu dönemi çalışanlarımız için en verimli şekilde değerlendiriyoruz, yabancı dil, müşteri ilişkileri, satış ve kişisel gelişim konularında online eğitimler vermeye başladık, çalışanlarımız kendilerini geliştirecek ve müzelerimiz tekrar açıldığında çok daha yetkin ve donanımlı bireyler olarak ziyaretçilerimize hizmet vermeye devam edecekler” dedi.



"PAMUKKALE VE EFES GECE MÜZECİLİĞİNE AÇILACAK”



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da destekleri ile Efes ve Pamukkale Ören Yerleri’nin ışıklandırılarak gece müzeciliğine açılması konusunda çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Aykut Ferah, “Turizm alanında devletimize ve milletimize katkı sağlamak adına yaklaşık 30 milyon liralık yatırımlarımıza devam ediyoruz” dedi.



Aykut Ferah, Türkiye’ye, kültürel varlıklarına ve Türk turizminin geleceğine inandıklarını sözlerine ekledi.