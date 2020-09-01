Dünya daraldı

Pandemi döneminde global ölçekte ekonomilerde yaşanan daralmanın etkisi Türkiye’de de hissedildi. Nisan-haziran dönemini kapsayan ikinci çeyrekte ülke ekonomisi yüzde 9.9 küçüldü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın ikinci çeyreğine (nisan-haziran) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını dün açıkladı. Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH tahmini, bu yılın ikinci 3 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1.3 artarak, 1 trilyon 41 milyar 643 milyon lira olarak gerçekleşti.

GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ

GSYH’yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde bu yılın ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla zincirlenmiş hacim endeksi olarak tarım yüzde 4, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 11, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 27.8, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 1.7 arttı. Sanayi yüzde 16.5, inşaat sektörü yüzde 2.7, hizmetler yüzde 25, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 16.5, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 2.4 ve diğer hizmet faaliyetleri yüzde 18 azaldı. Karantinadaki yasaklar ve sınırlamaların en olumsuz etkisi hizmetler sektöründe görülmüş oldu.

HANE HALKI HARCAMASI

Hane halkı nihai tüketim harcamaları yılın ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre zincirlenmiş hacim endeksine göre yüzde 8.6 azaldı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 0.8, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 6.1 geriledi. Mal ve hizmet ihracatı, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 35.3, ithalatı da yüzde 6.3 azaldı.

İŞ GÜCÜ ÖDEMELERİ

İş gücü ödemeleri yılın ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0.5 yükselirken, net işletme artığı/karma gelir yüzde 2.4 düştü. İş gücü ödemelerinin cari fiyatlarla gayrisafi katma değer içindeki payı geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 36.7 iken, bu oran yılın ikinci çeyreğinde yüzde 36.8 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 45’ten yüzde 43.9’a geriledi.

2021’E PANDEMİNİN İZLERİNİ SİLEREK GİRMEKTE KARARLIYIZ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi. Dünya ekonomilerini durma noktasına getiren yüzyılın felaketi yeni tip koronavirüs salgınının etkilerinin yılın ikinci çeyreğinde hissedileceğini bildiklerine dikkati çeken Albayrak, Türk ekonomisinin temellerinin sağlam olduğunu dile getirdi. Albayrak, milli ekonomi hedefleri, istihdama dayalı üretim, vatandaşının yanında olan bir ekonomi modeliyle Türkiye’nin yılı pozitif ayrışarak kapatacağını vurgulayarak, “2021’e pandeminin izlerini silerek girmekte kararlıyız. İnşallah ‘V’ çıkışı GSYİH verilerinde de göreceğiz” ifadelerini kullandı.

ÜLKELERİN BÜYÜME ORANLARI

Albayrak’ın paylaşımında, ülkelerin ikinci çeyrek GSYİH oranları da yer aldı. Buna göre, ABD yüzde 31.7’lik daralmayla listenin ilk sırasında bulunurken, Birleşik Krallık’ın ikinci çeyrek küçülme oranı yüzde 22.8 oldu. Avrupa Birliği ortalamasının yüzde 14.1’lik daralma olduğunun görüldüğü listede, G7 ülkeleri ortalaması yüzde 11.9, OECD ortalaması da yüzde 10.9’luk küçülme oldu. Nisan-haziran dönemindeki yüzde 9.9’luk daralma ile listenin son sırasında yer alan Türkiye’yi, yüzde 10’luk daralmayla Japonya izledi.