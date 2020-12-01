Dünya çapında isimler bu zirvede buluşuyor

Çift kanatlı girişimcilik ekosistemi YGA’nın bu yıl 20.’sini düzenlediği sürpriz açılış performansın olacağı YGA Zirvesi için nefesler tutuldu. Her sene 50 bin lise ve üniversite öğrencisinin başvurduğu, pozitif teknolojileri dünyanın en dezavantajlı bölgelerine ulaştırmak isteyecek kadar tutkulu girişimcilerle yatırımcıları buluşturan YGA Zirvesi bu yıl “Kanatlarını Dünyaya Aç” temasıyla 12- 13 Aralık 2020 tarihleri arasında düzenlenecek.

Harvard & MIT’de kürsüsü bulunan tek Türk profesörü Mehmet Toner, Bülent Eczacıbaşı, Dr. Mehmet Öz, iş insanı Vuslat Doğan Sabancı, Esra Eczacıbaşı, Endeavor Kurucusu Linda Rottenberg, New York Times’ın çok satan yazarlarından Zainab Saibi, melek yatırımcı Melih Ödemiş ve Sina Afra gibi dünya çapında başarılı isimlerin konuşmacı olarak katılacağı YGA Zirvesi’ni bu yıl tüm katılımcılar online olarak takip edebilecek. Aynı zamanda, interaktif olarak gerçekleştirilecek zirvede katılımcılar, konuşmacılara soru sorabilecek. YGA Hayal Ortakları, Sani Şener, Ümit Boyner, Erol Tabanca, Gamze Cizreli, Haydar Yenigün, Kaan Terzioğlu, Agah Uğur, Yüksel Çomak ile sohbet edebilecek. Zirvede bu yıl, Futurebright ve YGA iş birliğiyle hayata geçirilen Gençlik Araştırması’nın sonuçları paylaşılarak, gençlerin girişimcilik ve geleceğe bakışıyla ilgili hakkında bilgi verilecek. Geçtiğimiz yıl 125 binin üzerinde kişinin canlı olarak izlediği zirveyi bu sene uluslararası alanda 200 binden fazla kişinin takip etmesi bekleniyor.



Her yıl 50 binin üzerinde başvuru alan YGA Programına 5 aşamalı mülakatla 50 kişi seçiliyor. Bu programda seçilen çift kanatlı girişimciler bilim insanı, akademisyen ve üst düzey yöneticilerden oluşan aralarında Prof. Aziz Sancar, Ali Koç, Faruk Eczacıbaşı, Prof. Mehmet Toner, Prof. Kristi Roube, Prof. Doğan Cüceloğlu gibi isimlerin olduğu YGA hayal ortaklarından eğitimler alıyor bununla birlikte YGA’nın sosyal inovasyonlarında gönüllü çalışıyor. Sadece Türkiye'deki öğrenciler değil Harvard MIT, Brown, Berkeley, Imperial College, Turin Politeknik, Münih Teknik üniversiteleri ve yapılan stratejik ortaklık kapsamında bu üniversitelerden gelen öğrenciler de önce YGA Zirvesi’ni izledikten sonra YGA projelerinde görev alıyor böylelikle YGA ekosistemine adım atıyor.