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Dünya bunu konuşuyor! Uzmanlar uyardı: Yeniden başlayabilir

#Çip Krizi#Çip #Son Dakika
Dünya bunu konuşuyor Uzmanlar uyardı: Yeniden başlayabilir

Pandemi tedarik zinciri darboğazlarına ve artan talebe yol açtığı için bu çiplerin çoğu yetersiz durumda. Uzmanlar uyarıyor: Çip krizi sürebilir...

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Küresel çip sıkıntısı tüm yıl boyunca kendini tekrarladı ve hala ortadan kalkmadı. Yeni yılla birlikte endişeler küresel anlamda artarken tedarik sıkıntısının sürmesi bekleniyor.

Covid pandemisi tedarik zinciri darboğazlarına ve artan talebe yol açtığı için çiplerin çoğu yetersiz durumda. Yarı iletkenler, arabalardan e-bisikletlere, çamaşır makinelerine ve diş fırçalarına kadar giderek artan sayıda küresel boyutta tedarik sıkıntısı yaşanması bekleniyor.

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Araştırma firması Gartner’da yarı iletken analisti olan Alan Priestley, CNBC’ye çip sıkıntısının Noel’de de etkisi olacağını söyledi. Priestley, “Geçmişte kolayca bulunabilen bazı şeylerin şimdi kolayca bulunmayabileceğini görebiliriz” dedi.

Artık alışılmış alışveriş hizmetlerinde anlık tatmin bulunamayacağını da sözlerine ekleyen Priestley, “Hepimiz alışkınız: düğmeye basın, 24 saat içinde orada. Belki şimdi iki ya da üç hafta beklemeniz gerekiyor” ifadesinde bulundu. 

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Günümüzün elektronik ürünlerinin çoğu, çok sayıda çip içeriyor. Analist firması Forrester’ın başkan yardımcısı ve araştırma direktörü Glenn O’Donnell’e göre teknolojik ürünlerde ciddi bulunabilirlik sorunları var. O’Donnell, "Yarı iletkenleri içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan tedarik sorunlarının bu sezon çok sıkıntı yaratacağına inanıyorum” dedi.

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