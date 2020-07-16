Ä°rlanda kÄ±yÄ±sÄ±nda yer alan Horse AdasÄ± toplamda 6,3 milyon dolarlÄ±k bir bedelle satÄ±ÅŸa sunuldu. SatÄ±ÅŸ oldukÃ§a ilginÃ§ bir ÅŸekilde gerÃ§ekleÅŸtirildi. AdayÄ± satÄ±n alan kiÅŸi satÄ±n alma iÅŸlemleri sÄ±rasÄ±nda adayÄ± gÃ¶rmeye girmedi.Â

TÃ¼m dÃ¼nyada konuÅŸulan bu satÄ±ÅŸ iÅŸlemleri WhatsApp Ã¼zerinden video ile gerÃ§ekleÅŸtirildi.Â 6,3 milyon dolarlÄ±k bir bedelle gerÃ§ekleÅŸen satÄ±ÅŸ iÃ§in Montague Real Estate isimli emlak ofisi bir aÃ§Ä±klama yaptÄ±.Â

CNN International'Ä±n haberine gÃ¶re alÄ±cÄ±nÄ±n ismi aÃ§Ä±klanmadÄ± ancak AvrupalÄ± iÅŸ insanÄ± olduÄŸu belirtiliyor.Â SatÄ±ÅŸ sÄ±rasÄ±ndaki pazarlÄ±klarÄ±n tamamÄ± popÃ¼ler uygulama WhatsApp Ã¼zerinden yapÄ±ldÄ±. AlÄ±cÄ±ya ada ile alakalÄ± olarak bir video gÃ¶nderildi ve satÄ±ÅŸ bunun Ã¼zerine yapÄ±ldÄ±. TOPLAM 157 DÃ–NÃœM ALANA SAHÄ°P

Horse AdasÄ±'nda 3 plaj ve 7 tane konut yer alÄ±yor. 157 dÃ¶nÃ¼mlÃ¼k alana sahip olan adada evlerin en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ ana ev olarak kullanÄ±lÄ±rken, diÄŸer kÄ±sÄ±mlar misafirlere tahsis ediliyor.Â

19. yÃ¼zyÄ±lda bakÄ±r madenlerinin olduÄŸu Horse AdasÄ± canlÄ± bir yerleÅŸim yeriydi. Ancak 1960 yÄ±lÄ±nda adanÄ±n nÃ¼fusu sÄ±fÄ±rlandÄ±. Åžu anda modern evlerin bulunduÄŸu Horse AdasÄ±'nda yatlarÄ±n da rahatÃ§a yanaÅŸabileceÄŸi geliÅŸmiÅŸ bir iskele yer alÄ±yor.

Adada herhangi bir elektrik ya da Ä±sÄ±tma problemi bulunmuyor. Adadaki en bÃ¼yÃ¼k ev 6 odalÄ± ve 420 metrekare alana sahip. AyrÄ±ca adada bir helikopter pisti ile spor salonlarÄ± bulunuyor.Â Toplam 3 plaj, 7 ev ve doÄŸal vahÅŸi yaÅŸam alanÄ±ndan meydana gelenÂ Horse Island, engebeli yeÅŸil manzaralar ileÂ Atlantik Okyanusu'na bakan birkaÃ§ konuk evinden oluÅŸuyor.Â

Ada ayrÄ±ca feribotlar ve tekneler iÃ§in Ã¶zel bir iskele, bir helikopter pisti, bir oyun evi ve spor salonu, bir tenis kortu ve bir "gemi enkazÄ± oyun evi" sunuyor.

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