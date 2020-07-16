MENÃœ
HÃœRRÄ°YET.COM.TR'YE DÃ–N
e-gazete

E-Gazete ile tÃ¼m geliÅŸmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
BÃ¼lten Abonelikleri

HÃ¼rriyet haberlerinden geri kalma, tÃ¼m aboneliklerini yÃ¶net ve abone ol.

BÃœLTENLERÄ°NÄ° YÃ–NET
HaberlerEkonomi HaberleriDünya bunu konuÅŸuyor! 6,3 milyon dolarlÄ±k ada WhatsApp'tan satÄ±ldÄ±
GeriEkonomi Dünya bunu konuÅŸuyor! 6,3 milyon dolarlÄ±k ada WhatsApp'tan satÄ±ldÄ±
MENÃœ
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
HÃ¼rriyet
SÄ±radaki Haber

Ekonomi
Haber GiriÅŸ: 16.07.2020 - 14:12,Son GÃ¼ncelleme:

Dünya bunu konuÅŸuyor! 6,3 milyon dolarlÄ±k ada WhatsApp'tan satÄ±ldÄ±

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
Dünya bunu konuÅŸuyor! 6,3 milyon dolarlÄ±k ada WhatsApp'tan satÄ±ldÄ±
Abone Olgoogle-news

Ä°rlanda'da yer alan Horse AdasÄ± satÄ±ÅŸa sunuldu. 6,3 milyon dolarlÄ±k bedelle satÄ±ÅŸÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilen adayÄ± alan kiÅŸinin hiÃ§ gÃ¶rmeden satÄ±n almasÄ± ise ilginÃ§ oldu.

Ä°rlanda kÄ±yÄ±sÄ±nda yer alan Horse AdasÄ± toplamda 6,3 milyon dolarlÄ±k bir bedelle satÄ±ÅŸa sunuldu. SatÄ±ÅŸ oldukÃ§a ilginÃ§ bir ÅŸekilde gerÃ§ekleÅŸtirildi. AdayÄ± satÄ±n alan kiÅŸi satÄ±n alma iÅŸlemleri sÄ±rasÄ±nda adayÄ± gÃ¶rmeye girmedi.Â 

TÃ¼m dÃ¼nyada konuÅŸulan bu satÄ±ÅŸ iÅŸlemleri WhatsApp Ã¼zerinden video ile gerÃ§ekleÅŸtirildi.Â 6,3 milyon dolarlÄ±k bir bedelle gerÃ§ekleÅŸen satÄ±ÅŸ iÃ§in Montague Real Estate isimli emlak ofisi bir aÃ§Ä±klama yaptÄ±.Â 

CNN International'Ä±n haberine gÃ¶re alÄ±cÄ±nÄ±n ismi aÃ§Ä±klanmadÄ± ancak AvrupalÄ± iÅŸ insanÄ± olduÄŸu belirtiliyor.Â SatÄ±ÅŸ sÄ±rasÄ±ndaki pazarlÄ±klarÄ±n tamamÄ± popÃ¼ler uygulama WhatsApp Ã¼zerinden yapÄ±ldÄ±. AlÄ±cÄ±ya ada ile alakalÄ± olarak bir video gÃ¶nderildi ve satÄ±ÅŸ bunun Ã¼zerine yapÄ±ldÄ±.

DÃ¼nya bunu konuÅŸuyor 6,3 milyon dolarlÄ±k ada WhatsApptan satÄ±ldÄ±
TOPLAM 157 DÃ–NÃœM ALANA SAHÄ°P

Horse AdasÄ±'nda 3 plaj ve 7 tane konut yer alÄ±yor. 157 dÃ¶nÃ¼mlÃ¼k alana sahip olan adada evlerin en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ ana ev olarak kullanÄ±lÄ±rken, diÄŸer kÄ±sÄ±mlar misafirlere tahsis ediliyor.Â 

19. yÃ¼zyÄ±lda bakÄ±r madenlerinin olduÄŸu Horse AdasÄ± canlÄ± bir yerleÅŸim yeriydi. Ancak 1960 yÄ±lÄ±nda adanÄ±n nÃ¼fusu sÄ±fÄ±rlandÄ±. Åžu anda modern evlerin bulunduÄŸu Horse AdasÄ±'nda yatlarÄ±n da rahatÃ§a yanaÅŸabileceÄŸi geliÅŸmiÅŸ bir iskele yer alÄ±yor.

Adada herhangi bir elektrik ya da Ä±sÄ±tma problemi bulunmuyor. Adadaki en bÃ¼yÃ¼k ev 6 odalÄ± ve 420 metrekare alana sahip. AyrÄ±ca adada bir helikopter pisti ile spor salonlarÄ± bulunuyor.Â

DÃ¼nya bunu konuÅŸuyor 6,3 milyon dolarlÄ±k ada WhatsApptan satÄ±ldÄ±
Toplam 3 plaj, 7 ev ve doÄŸal vahÅŸi yaÅŸam alanÄ±ndan meydana gelenÂ Horse Island, engebeli yeÅŸil manzaralar ileÂ Atlantik Okyanusu'na bakan birkaÃ§ konuk evinden oluÅŸuyor.Â 

Ada ayrÄ±ca feribotlar ve tekneler iÃ§in Ã¶zel bir iskele, bir helikopter pisti, bir oyun evi ve spor salonu, bir tenis kortu ve bir "gemi enkazÄ± oyun evi" sunuyor.

Â 

False
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
Haber YorumlarÄ±nÄ± GÃ¶ster
Haber YorumlarÄ±nÄ± Gizle