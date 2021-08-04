Dünya bu skandalla çalkalanıyor... Cinsel taciz davası istifa getirdi

Bir süredir cinsel taciz ve ayrımcılık uygulandığı gerekçesiyle açılan davayla gündemde olan Blizzard skandalı peşinden istifayı getirdi. Blizzard Entertainment başkanı J. Allen Brack görevinden ayrıldı. Şirket tarafından "yeni fırsatları takip etmek için şirketten ayrıldığı" ifade edildi.

Brack, California Adil İstihdam ve Konut Departmanı tarafından yürütülen soruşturmada taciz ve ayrımcılıkla ilgili iddiaların hedefi olmasından kısa bir süre sonra, görevinden ayrıldı.

2 LİDER OLACAK

BBC'nin haberine göre şirket tarafından yapılan açıklamada eski Vicarious Vision başkanı Jen Oneal ve eski Xbox yöneticisi Mike Ybarra'nın birlikte liderlik görevinde yer alacağı bildirildi.

2018’de şirketin başına geçen J. Allen Brack, World of Warcraft’ın geliştirilmesine öncülük etti. Açıklamada Blizzard aleyhindeki iddialara atıfta bulunulmasa da, yeni liderlerin "Blizzard'ın kadınlar ve herhangi bir cinsiyet, etnik köken, cinsel yönelim veya geçmişe sahip insanlar için mümkün olan en güvenli, en sıcak iş yeri olmasını sağlayacaklarını" söyledi.

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