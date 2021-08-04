MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriDünya bu skandalla çalkalanıyor... Cinsel taciz davası istifa getirdi
GeriEkonomi Dünya bu skandalla çalkalanıyor... Cinsel taciz davası istifa getirdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Haber Giriş: 04.08.2021 - 15:47 | Son Güncelleme:

Dünya bu skandalla çalkalanıyor... Cinsel taciz davası istifa getirdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya bu skandalla çalkalanıyor... Cinsel taciz davası istifa getirdi

World of Warcraft ve Call of Duty oyun yapımcısı, Blizzard Entertainment başkanı J. Allen Brack görevinden ayrıldı. Şirket son zamanlarda cinsel taciz davasıyla gündeme gelmişti.

Bir süredir cinsel taciz ve ayrımcılık uygulandığı gerekçesiyle açılan davayla gündemde olan Blizzard skandalı peşinden istifayı getirdi. Blizzard Entertainment başkanı J. Allen Brack görevinden ayrıldı. Şirket tarafından "yeni fırsatları takip etmek için şirketten ayrıldığı" ifade edildi.

: İlginizi Çekebilir

Brack, California Adil İstihdam ve Konut Departmanı tarafından yürütülen soruşturmada taciz ve ayrımcılıkla ilgili iddiaların hedefi olmasından kısa bir süre sonra, görevinden ayrıldı.

2 LİDER OLACAK

BBC'nin haberine göre şirket tarafından yapılan açıklamada eski Vicarious Vision başkanı Jen Oneal ve eski Xbox yöneticisi Mike Ybarra'nın birlikte liderlik görevinde yer alacağı bildirildi.

Dev şirket hakkında inanılmaz iddia Cinsel taciz davasında kan donduran olay
Dev şirket hakkında inanılmaz iddia! Cinsel taciz davasında kan donduran olay

2018’de şirketin başına geçen J. Allen Brack, World of Warcraft’ın geliştirilmesine öncülük etti. Açıklamada Blizzard aleyhindeki iddialara atıfta bulunulmasa da, yeni liderlerin "Blizzard'ın kadınlar ve herhangi bir cinsiyet, etnik köken, cinsel yönelim veya geçmişe sahip insanlar için mümkün olan en güvenli, en sıcak iş yeri olmasını sağlayacaklarını" söyledi.

Cinsel taciz davasıyla gündeme gelmişti Dev şirkete çalışanlarından büyük tepki
Cinsel taciz davasıyla gündeme gelmişti! Dev şirkete çalışanlarından büyük tepki

 

 

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi