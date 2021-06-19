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Ekonomi
Haber Giriş: 19.06.2021 - 09:44 | Son Güncelleme:

Dünya bu skandalı konuşuyordu... Gıda devlerine çocuk çalışan davasında flaş gelişme!

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Dünya bu skandalı konuşuyordu... Gıda devlerine çocuk çalışan davasında flaş gelişme!

ABD Yüksek Mahkemesi, gıda şirketleri Nestle ve Cargill'e açılan davayı reddetti. Dava Batı Afrika'da çocukların zorla çalıştırıldığı çiftliklerden kakao satın aldıkları gerekçesiyle açılmıştı.

BBC'nin haberine göre, mahkeme, davaya konu edilen istismarın ABD dışında gerçekleştiği gerekçesiyle şirketlerin suçlanamayacağına hükmetti.

Mahkeme heyeti 1'e karşı 8 aleyhte oyla aldığı kararda, Nestle ve Cargill'in çikolata ham maddesi kakaoyu aldığı çiftliklere teknik ve mali destek sağladığı fakat ABD'de alınan işletme kararlarının zorla çalıştırmaya sebep olduğuna ilişkin bir kanıt bulunmadığını belirtti.

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Dava, çocuk yaşta Mali'den kaçırılarak Fildişi Sahili'ndeki kakao çiftliklerinde çalıştırılmaya zorlanan 6 Afrikalı tarafından açılmıştı.

Davacılar, Nestle ve Cargill'e kakao tedarik eden çiftliklerde günde 12 ila 14 saat çalışmaya zorlandıklarını, gece kaçmamaları için başlarında silahlı bekçilerin beklediğini ve yaşamlarını sürdürmelerine yetecek gıda dışında emeklerine karşılık almadıklarını ileri sürmüştü.

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Uluslararası Hak Savunucuları Örgütü Başkanı Terry Collingsworth, mahkemenin, şirketlerin köleleştirme tutumlarından sorumlu olmadığına ilişkin hükmünü eleştirerek "Bütçeye onlar karar verdi, planlamaya ve tüm işletme organizasyonuna da onlar karar verdi." ifadelerini kullandı.

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