Dünya Bankası'ndan ticari kreditörlere "yoksul ülkelerin borçlarını hafifletme" çağrısı

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında, ticari kreditörlerin yoksul ülkelerin borçlarının hafifletilmesine yönelik çabaları desteklemesi gerektiğini ifade etti.



Dünya Bankasından yapılan açıklamada, Malpass'in Kalkınma Komitesi Toplantısı'na katıldığı bildirildi.



David Malpass, burada yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgını nedeniyle büyük bir küresel resesyon beklediklerini, üretim, yatırım ve ticaretteki düşüşler dikkate alındığında, bunun 2008-2009 Küresel Finansal Krizi'nde yaşanandan daha derin olmasının öngörüldüğünü kaydetti.



Yoksul ülkelerin salgından ağır bir darbe aldığını aktaran Malpass, aşırı yoksulluk içinde yaşayan dünya nüfusunun 3'te 2'sine ev sahipliği yapan Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA) ülkelerinin ağır bir şekilde etkilendiğine dikkati çekti.



David Malpass, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Dünya Bankası Grubunun aldığı tedbirlere değinerek, "Dünya Bankası, bu sabah itibarıyla gelişmekte olan 64 ülkedeki Kovid-19 programlarını finanse etti ve nisan sonuna kadar bu sayıyı 100 ülkeye çıkaracağız." ifadesini kullandı.



YOKSUL ÜLKELERE DESTEK VURGUSU



Bankanın mevcut kaynaklarıyla gelecek 15 ayda 160 milyar dolarlık finansman sunabileceğini anımsatan Malpass, bunun 50 milyar dolarının hibe ve imtiyazlı kredilerle IDA tarafından sağlanacağını aktardı.



Dünya Bankası Başkanı Malpass, IDA ülkelerini desteklemeye yönelik uluslararası çağrıda da bulunarak, 1 Mayıs'tan itibaren yoksul ülkelerin borçlarının geri ödemesinin askıya alınmasına sağlanan G20 desteğini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.



Borçların hafifletilmesine yönelik tedbirlerin yoksul ülkeler için önemini vurgulayan Malpass, "Hükümetlerin ticari kreditörlerinin de ülke borçlarının hafifletilmesine yönelik çabaları desteklemesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.



Öte yandan, Malpass, telekonferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında da çok taraflı kalkınma bankalarının Kovid-19 salgınından etkilenen ülkeler için toplam 240 milyar dolarlık yardım kaynağının olduğunu kaydetti.



David Malpass, Kovid-19 salgınının ticarette korumacılığa neden olup olmayacağına ilişkin bir soruya, "Umarım olmaz, ülkelerin bir adım ileriye gitmesi ve 'bu krizi pazarlarımızı kapatmak için bir neden olarak kullanmayacağız' demesi gerektiğini düşünüyorum." şeklinde yanıt verdi.