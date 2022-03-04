Dünya Bankası'ndan korkutan uyarı: Sınırların ötesine geçti

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Dünya Bankası David Malpass yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki savaşın dünya için küresel ekonomik büyümeyi kesecek bir felaket olduğunu söyledi.

Malpass, savaşın ekonomik etkisinin Ukrayna sınırlarının ötesine geçtiğini belirtti ve özellikle küresel enerji fiyatlarındaki artışların küresel anlamda enflasyonu etkilediğini açıkladı.

GIDA KRİZİ

Malpass, hem Rusya'nın hem de Ukrayna'nın dünyanın en büyük gıda üreticileri olduğuna dikkat çekiyor. S&P Global Platts'a göre ayçiçek yağı üretiminde küresel üretimin yüzde 60'ını oluşturuyorlar.

JP Morgan'a göre iki ülke aynı zamanda küresel buğday ihracatının yüzde 28,9'unu oluşturuyor. Malpass, "Ukrayna ve Rusya'dan gelen arz kaybına yeterince hızlı uyum sağlamanın bir yolu yok ve bu da fiyatları artırıyor" dedi.

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2014'TEN BERİ YARDIM EDİYOR

Dünya Bankası, 2014 devriminden bu yana Ukrayna ekonomisinin gelişmesine yardımcı olmak için 7.9 milyar dolar taahhüt etmişti.

Dünya Bankası'nın Ukrayna'ya sağlamış olduğu bu para, ülkenin enerjiden bankacılık sektörüne ve ayrıca tarım arazilerini daha verimli hale getirme çabalarına kadar geniş kapsamlı ekonomik reformları başlatmasına yardımcı olmuştu.

Ukrayna'da ise savaşın bölge genelinde yıkıcı etkisi olduğu ifade edilirken, rakam vermenin zor olduğu yıllar içinde ülkenin neredeyse yeniden inşa edilmesi gerektiği belirtiliyor.