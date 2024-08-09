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Dünya Bankası, TOBB'un eğitim modelini örnek gösterdi

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#Dünya Bankası#TOBB#Eğitim
Dünya Bankası, TOBBun eğitim modelini örnek gösterdi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2024 14:26

Dünya Bankası, orta gelir tuzağından çıkmak isteyen ülkelere TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nin eğitim modelini örnek olarak gösterdi.

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Dünya Bankası’nın orta gelir tuzağından çıkmak isteyen ülkelere TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nin uyguladığı eğitim modelini örnek olarak gösterdiğini duyurdu.

Dünya Bankası, orta gelir tuzağından çıkmak isteyen ülkelere TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nin eğitim modelini örnek olarak gösterdi. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Dünya Bankası, orta gelir tuzağından çıkmak isteyen ülkelere TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitemizde uygulanan Türkiye’nin ilk ve tek ortak eğitim modelini örnek olarak gösterdi. Dünya Bankası’nın 2024 yılı Dünya Kalkınma Raporu’nda, @tobbetum’nün yenilikçilik ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlama konusunda dünyaya örnek olarak gösterilmesi gurur verici. 21 yıl önce kurduğumuz hayale ortak olan, üniversitemizi küresel başarı örneği haline getiren tüm akademisyenlerimizi, öğrencilerimizi ve çalışanlarımızı yürekten kutluyorum” ifadelerini kullandı.

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#Dünya Bankası#TOBB#Eğitim

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