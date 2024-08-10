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‘Dünya Bankası TOBB’u örnek gösterdi’

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#TOBB#Rifat Hisarcıklıoğlu#Dünya Bankası
‘Dünya Bankası TOBB’u örnek gösterdi’
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2024 07:00

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Dünya Bankası’nın orta gelir tuzağından çıkmak isteyenlere TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde uygulanan eğitim modelini örnek gösterdiğini söyledi.

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 Hisarkcıklıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

Dünya Bankası, orta gelir tuzağından çıkmak isteyen ülkelere TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitemizde uygulanan Türkiye’nin ilk ve tek ortak eğitim modelini örnek olarak gösterdi. Dünya Bankası’nın 2024 yılı Dünya Kalkınma Raporu’nda, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nin yenilikçilik ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlama konusunda dünyaya örnek olarak gösterilmesi gurur verici. 21 yıl önce kurduğumuz hayale ortak olan, üniversitemizi küresel başarı örneği haline getiren tüm akademisyenlerimizi, öğrencilerimizi ve çalışanlarımızı yürekten kutluyorum.”

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#TOBB#Rifat Hisarcıklıoğlu#Dünya Bankası

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