‘Dünya Bankası TOBB’u örnek gösterdi’

Haberin Devamı

Hisarkcıklıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Dünya Bankası, orta gelir tuzağından çıkmak isteyen ülkelere TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitemizde uygulanan Türkiye’nin ilk ve tek ortak eğitim modelini örnek olarak gösterdi. Dünya Bankası’nın 2024 yılı Dünya Kalkınma Raporu’nda, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nin yenilikçilik ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlama konusunda dünyaya örnek olarak gösterilmesi gurur verici. 21 yıl önce kurduğumuz hayale ortak olan, üniversitemizi küresel başarı örneği haline getiren tüm akademisyenlerimizi, öğrencilerimizi ve çalışanlarımızı yürekten kutluyorum.”