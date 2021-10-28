Dünya Bankası Sudan'a yardımları askıya aldı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Ünlü oyuncu katil olmuştu... Polis belgeleri sızdı Korkunç itirafÜnlü oyuncu katil olmuştu... Polis belgeleri sızdı! Korkunç itiraf#Alec Baldwin
Domuzdan insana organ nakli Türkiye için de umut oldu...Domuzdan insana organ nakli! Türkiye için de umut oldu...#Organ Nakli
Radamel Falcao şov devam ediyor Bu kez Barcelona...Radamel Falcao şov devam ediyor! Bu kez Barcelona...#Galatasaray
Bulaşık makinesinde sandviç şoku Türkiyede 600e yakın şubesi var... İstanbulda skandalBulaşık makinesinde sandviç şoku! Türkiye'de 600'e yakın şubesi var... İstanbul'da skandal#Bulaşık Makinesi
3 yıl çalışan tazminat alır Bir şartla...3 yıl çalışan tazminat alır! Bir şartla...#Kıdem Tazminatı
Anketler gösterdi ki ‘Cumhuriyet’ mayası tutmuşAnketler gösterdi ki ‘Cumhuriyet’ mayası tutmuş#Cumhuriyet
Meteoroloji illeri tek tek sıraladı Dikkat: Kuvvetli olacakMeteoroloji illeri tek tek sıraladı! Dikkat: Kuvvetli olacak#Meteoroloji
Faruk Acar’ın kendisi İYİ Parti’de ama aklı hâlâ AK Parti’deFaruk Acar’ın kendisi İYİ Parti’de ama aklı hâlâ AK Parti’de #Faruk Acar
Bir günde yüzde 90 yükseldi Shiba Inude rekor kırılıyorBir günde yüzde 90 yükseldi! Shiba Inu'de rekor kırılıyor#Shiba Inu
Fenerbahçenin asıl sorunu Tam 11 sezondur... Kötü senaryo kapıda...Fenerbahçe'nin "asıl" sorunu! Tam 11 sezondur... Kötü senaryo kapıda...#Fenerbahçe
Havalar soğumaya başladı, kış kapıda... Uzmanlar uyardı: Kombiye dikkatHavalar soğumaya başladı, kış kapıda... Uzmanlar uyardı: Kombiye dikkat!#Kombi
Kılıçdaroğlunun siyasi cinayetler iddiası Erdoğan savcılığa ne yazdıKılıçdaroğlu'nun 'siyasi cinayetler' iddiası! Erdoğan savcılığa ne yazdı?#Kemal Kılıçdaroğlu
3te 1 doz tavsiyesi... 5-11 yaşa aşı masada3'te 1 doz tavsiyesi... 5-11 yaşa aşı masada#Koronavirüs Aşısı
Survivor şampiyonu aşkını ilan ettiSurvivor şampiyonu aşkını ilan etti#İsmail Balaban
Kadınların tek derdi nafaka mı Eski eşi hakkındaki sözleri tartışma yarattıKadınların tek derdi nafaka mı? Eski eşi hakkındaki sözleri tartışma yarattı!#Nafaka
HABERLEREkonomi Haberleri

Dünya Bankası Sudan'a yardımları askıya aldı

#Dünya Bankası#Sudan#Darbe
Dünya Bankası Sudana yardımları askıya aldı

Dünya Bankası, darbe girişiminin yaşandığı Sudan'daki operasyonlarına yönelik ödemeleri durdurduğunu duyurdu.

Haberin Devamı

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, konuya ilişkin açıklamasında, Sudan'daki son olaylardan büyük endişe duyduğunu, bu durumun ülkenin sosyal ve ekonomik toparlanması ile kalkınması üzerinde yaratabileceği "dramatik" etkiden korktuğunu belirtti.

Geçen haftalarda, Sudanlı yetkililerle görüşmek üzere Hartum'u ziyaret ettiğini anımsatan Malpass, ülkenin ekonomik ve sosyal dönüşümünü görüştüğünü aktardı.

Dünya Bankası Grubu'nun, Sudan Aile Destek Programı'nı oluşturmak ve ülkenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanıma sunulmasını desteklemek için diğer kalkınma ortaklarıyla birlikte çalıştığını ve Sudan'ın yakın bir ortağı olduğunu dile getiren Malpass, ülkenin iddialı bir ekonomik reform paketine başlama aşamasında olduğunu kaydetti.

Dünya Bankası Grubu'nun, Sudan'daki tüm operasyonlarına yönelik ödemeleri askıya aldığını belirten Malpass, durumu yakından izleyip değerlendirdikleri için yeni operasyonları işleme koymayı da durduklarını ifade etti.

Malpass, "Sudan'ın ekonomik kalkınmasını yeniden başlatabilmesi ve uluslararası finans camiasında hak ettiği yeri alabilmesi için barışın ve geçiş sürecinin bütünlüğünün yeniden sağlanacağını umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

OHAL İLAN EDİLDİ

Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmıştı.

Askeri müdahalenin ardından hükümetin sivil kanadı ve çok sayıda siyasi parti, halka sokağa inme çağrısı yapmıştı.

Çağrının ardından başkent Hartum'un farklı bölgelerinde bir araya gelen binlerce Sudanlı, askeri müdahaleye karşı gösteri düzenlemeye başlamıştı.

Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini ve Sudan'daki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.

İlgili Haberler:

Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi gündem olduAlec Baldwin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmüştü... Savcı ilk defa açıkladı!Şimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet arasındaki ilişki şaşırttı!
Haberle ilgili daha fazlası:
#Dünya Bankası#Sudan#Darbe

BAKMADAN GEÇME!

Kıvanç Tatlıtuğun kız kardeşi gündem oldu

Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi gündem oldu

Alec Baldwin görüntü yönetmeni Halyna Hutchinsi öldürmüştü... Savcı ilk defa açıkladı

Alec Baldwin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmüştü... Savcı ilk defa açıkladı!

Şimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet arasındaki ilişki şaşırttı

Şimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet arasındaki ilişki şaşırttı!

Gıda fiyatlarına ‘yakın takip’

Gıda fiyatlarına ‘yakın takip’

Cumhuriyet’ten ilham alan Çinliler

Cumhuriyet’ten ilham alan Çinliler