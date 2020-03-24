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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 24.03.2020 - 15:36,Son Güncelleme:/

Dünya Bankası Covid-19 ile mücadelede 150 milyar dolar sağlayabilir

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Dünya Bankası Covid-19 ile mücadelede 150 milyar dolar sağlayabilir
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Dünya Bankası Başkanı David Malpass, Banka’nın kalkınmakta olan ülkelerin Covid-19 salgını ile mücadele etmeleri ve toparlanmalarına yardım için gelecek 15 ayda 150 milyar dolara varan kaynak sağlayabileceğini söyledi.

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, G20 maliye bakanları ve merkez bsankası başkanları toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, G20 kreditör ülkelerinin fakir ülkelerin Covid-19 salgını ile mücadele ederken ikili borçlar için tüm ödemeleri askıya almalarına olanak vermeleri gerektiğine dikkat çekti.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva da, G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının katılımıyla düzenlenen telekonferans toplantısının ardından yaptığı açıklamada, birçok ülke tarafından sağlık sistemini güçlendirmek, etkilenen şirketleri ve işçileri korumak için atılan olağanüstü mali adımları, merkez bankalarının para politikalarını gevşetmelerini memnuniyetle karşıladıklarını vurguladı.

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