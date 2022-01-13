Dünya Altın Konseyi'nden 2022 öngörüsü: Faiz artırımları yaşansa da...

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Dünya Altın Konseyi (WGC) kısa vadede altın fiyatın küresel merkez bankalarının para politikalarını sıkılaştırmalarına reaksiyon verebileceğini, ancak bir koruma faktörü olarak altına talebin devam edeceğini bildirdi.

WGC bugün yayınladığı "Altın Görünüm 2022" raporunda, faiz artırımlarının altın için ters rüzgarlar yaratabileceğini, ancak tarihe bakıldığında bu etkilerin sınırlı kalabileceğinin görüldüğünü belirtti.

Altın fiyatının 2022'de karşı karşıya kalabileceği iki önemli ters rüzgarı yüksek nominal faiz oranları, güçlü ABD doları olarak sıralayan WGC, bu negatif etkileri telafi edecek destekleyici faktörleri de yüksek ve ısrarcı enflasyon, COVID ve jeopolitik gerilimlerle ilişkili piyasa oynaklığı, merkez bankaları ve mücevher gibi diğer sektörlerden güçlü talep olarak saydı.

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ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Dün açıklanan ve altın fiyatları açısından kritik olan ABD enflasyon verisi sonrası, dar bantta hareket eden ons altın fiyatı, yeni günde değer kaybında... Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1828 dolar seviyesini; en düşük ise 1819 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.44 oranında düşüşle 1819 dolardan işlem gördü.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 804 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 794 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, yeni güne düşüşle başlarken; gün içerisinde en yüksek 802,87 lira seviyesini, en düşük ise 772,45 lira seviyesini gördü.

Gram altın, dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 11.54 itibarıyla yüzde 2.15 oranında düşüşle 793.60 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1299 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 446 liradan işlem görüyor.