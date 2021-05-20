Dün sınırların açıldığı duyuruldu! Bugün DSÖ'den çok önemli uyarı geldi

Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa direktörü koronavirüs pandemisine karşı ilerlemeler hakkında açıklamalarda bulundu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge yaptığı açıklamada pandeminin kırılganlığını devam ettirdiğini ve uluslaararsı seyahatlerin hala güvenli olmadığını dile getirdi.

DÜN AB'DEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Avrupa Komisyonu tarafından gündeme getirilen, seyahat kısıtlamalarının yumuşatılması önerisinin ardından, "AB Covid seyahat sertifikası" konusunda çalışmalar kapsamında AB üyesi ülkelerin temsilcileri, koronavirüse karşı her iki doz aşıyı da yaptırmış kişilerin, seyahat kısıtlamalarından muaf tutulmasını kabul etti.

Birliğin ilaç düzenleyicisi kurumu olan Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ve WHO tarafından onaylanmış aşıları yaptırmış ve vizesi bulunan üçüncü ülke vatandaşları, önümüzdeki aydan itibaren AB ülkelerine sorunsuz seyahat edebileceği duyuruldu.

HENÜZ GÜVENLİ DEĞİL

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge, onaylanan bütün Koronavirüs aşılarının, Hindistan varyantı dahil olmak üzere, bilinen varyantlar üzerinde etkili olduğunu açıkladı.

AFP'nin aktardığı habere göre, DSÖ Avrupa Direktörü Kluge, kurumun onayladığı tüm Koronavirüs aşılarının, bilinen varyantlar üzerinde etkili olduğunu açıkladı. Kluge, ülkelerin aşılama programları devam etse de uluslararası seyahat için henüz yeterince güvenliğin sağlanmadığını ekledi.

Kluge, Hint varyantının şu anda DSÖ Avrupa bölgesindeki 53 ülkeden en az 26'sında tespit edildiğini söylerken "Şu anda, devam eden bir tehdit ve yeni belirsizlik karşısındayız, dikkatli olmaya devam etmeli ve uluslararası seyahatlerden kaçınmalıyız" ifadesinde bulundu.

OTOMOBİLLE GELENLERDE BELİRSİZLİK

BBC'nin haberine göre parlamento ve komisyon toplantılarında, ücretsiz PCR testi konusunda ise görüş birliği sağlayamamıştı. AP, eşitsizliğe yol açmaması için koronavirüs PCR testlerinin AB üyesi ülkeler tarafından ücretsiz yapılmasını istiyor.

Ancak başta İspanya ve Hollanda, bunun ciddi ekonomik yük getireceği kaygısıyla bu ömeriye karşı çıktı. Üye ülkeler, ücretsiz test yerine, test ücretlerinin belirli düzeyde sabitlenmesi üzerinde duruyor.

Otomobille Avrupa içinde seyahat edecek kişilerin durumu ise hala belirsizliğini koruyor. AB ülkeleri içinde sınırlar açık olduğu için, kara taşıtlarıyla yolculuk edenlerin son 72 saat içinde test yaptırıp yaptırmadığının kontrolü nerdeyse imkansız.

İKİ AŞIDA İNCELEMELER SÜRÜYOR

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) şu ana kadar Pfizer-BioNTech, Moderna, Oxford-AstraZeneca ve Johnson & Johnson aşılarına onay verdi. Çin'de Sinovac şirketi tarafından üretilen CoronaVac ve Rusya'nın Sputnik V aşıları ile ilgili incelemeleri ise sürüyor.

WHO ise Pfizer-BioNTech, Moderna, Oxford-AstraZeneca ve Johnson & Johnson aşılarından sonra bu ay, Çin'de Pekin Biyolojik Ürünler Enstitüsü ve Sinopharm şirketi tarafından geliştirilen Covid-19 aşısına da acil kullanım onayı vermişti.

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