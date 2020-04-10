Düğünlerde virüs rötarı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını olimpiyatlardan kongrelere, futbol müsabakalarından otomobil yarışlarına kadar dünyanın en önemli organizasyonlarının da iptal olmasına neden oldu. Milyarlarca dolar büyüklükteki ekonomik hareketliliğe vesile olan bu organizasyonları iptal ettiren salgın, vatandaşların evlilik ve düğün planlarını da bozdu. İçişleri Bakanlığı’nca alınan tedbirler kapsamında da düğün ve nişan yapmak da bir süre yasaklandı. Vatandaşların evden çıkmamaya, toplu ulaşım kullanmamaya ve kalabalık ortamlardan uzak durmaya özen gösterdiği bu günlerde çok sayıda çift, düğün planlarını gözden geçirdi. Eğer etkinlik yasakları devam ederse çiftler düğün planlamalarını daha da ertelemek zorunda kalacak.

PLANLAR YİNE YAZ İÇİN

dugun.com’un 1850 çift ile yaptığı araştırma anketine göre sürecin başladığı ilk günden itibaren çiftler düğünlerini iptal etmek yerine, ertelemeyi tercih ediyor. Buna göre koronavirüs sonrası 2020’de evlenecek çiftlerden sadece yüzde 2’si düğününü iptal ederken yüzde 30’u düğününü erteledi. Bu çiftlerden yüzde 68’i ise planında değişiklik yapmadı. Erteleyenlerin yüzde 5’i yeni düğün tarihi için 2021’e plan yaptı. Mart ve nisan düğünlerinin yüzde 65’i ertelendi. Mayıs ve haziran düğünlerinin yüzde 8’i, temmuz ve sonrası için sadece yüzde 1’i ertelendi. Düğününü erteleyenlerin yüzde 57’si ise yasakların kalkacağını düşünerek 2020’nin haziran ve temmuz aylarını tercih etti.

EKSTRA ÖDEME VAR

Çiftlerin düğün planı yaparken en hassas davrandıkları noktalardan biri de düğün için seçilecek mekân. Zira hem istenilen mekân için uygun tarih ayarlamak hem de o mekânın ücreti çiftler için çok önemli. Daha önceden indirimli bir şekilde ya da kendi bütçesine uygun olarak mekân seçen çiftler, düğünü erteledikleri takdirde hem yeni tarih ayarlama noktasında hem de aynı fiyattan bir yer kiralamak konusunda tereddüt ediyor. Araştırmaya katılan ve düğününü erteleyen çiftlerin yüzde 88’si tarih değiştiği için fazladan ücret ödemek zorunda kalmadığını, yüzde 12’si ekstra ödeme yaptığını belirtiyor. Düğün ertelemeleri konusunda çiftlerin yüzde 93’ü herhangi bir sorun yaşamadığını, yüzde 7’si firmalarla sorun yaşadığını söylüyor.

541 BİN ÇİFT EVLENDİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2019’da Türkiye’de evlenen çift sayısı 541 bin 424, boşanan çift sayısı ise 155 bin 47 oldu. Evlenen çiftlerin sayısı 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2.3 azalırken, boşanan çiftlerin sayısı yüzde 8 artış gösterdi. Ortalama ilk evlenme yaşı, geçen yıl erkekler için 27.9, kadınlar için 25 olarak kaydedildi. Boşanmaların yüzde 36’sı evliliğin ilk 5 yıllık döneminde, yüzde 20.6’sı ise 6-10 yılında gerçekleşti.

40 BİN TL’DEN BAŞLIYOR

2020 için plan yapan çiftler kına gecesi için 7-8 bin lira, söz ve nişan için ortalama 20 bin lira harcama yapmayı gözden çıkarırken bu düğün için 35-40 bin liradan başlıyor. Organizasyonun seçildiği mekâna ve istenilen aktivitelere göre bu rakamlar iki katına kadar çıkabiliyor. Tarihi mekânlarda, lüks otellerde ya da boğaz kenarındaki düğünler için ise en az 150 bin lirayı gözden çıkartmak şart. Bu hesaba çeyiz, eşya ve takı masraflarını da katarsak evlilik için ortaya çıkan fatura daha da kabarıyor.