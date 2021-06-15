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Ekonomi
Haber Giriş: 15.06.2021 - 15:56 | Son Güncelleme:

Düğünlerde ikram dönemi tekrar başladı

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Düğünlerde ikram dönemi tekrar başladı

Düğün ve nikah törenlerinde bugün itibarıyla davetlilere yiyecek-içecek ikramına yeniden başlandı. Kapalı alanlarda ise daha önce belirlenen azami 100 davetli sayısı da sonlandırılacak.

Nikah törenleri ile düğünler, 1 Haziran tarihinde başlamıştı. Kademeli normalleşme süreciyle beraber 15 Haziran itibarıyla kapalı alanlarda azami davetli sayısı kaldırıldı. Düğünlerde yiyecek-içecek ikramına da yeniden başladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında nikah törenleri ile düğünlere ara verilmişti. 1 Haziran'dan itibaren ise nikah törenleri ve düğünler kısıtlamalar göz önüne alınarak yeniden başlamıştı.

Trt Haber'de yer alan habere göre kademeli normalleşme süreciyle beraber 15 Haziran itibarıyla bazı kısıtlamalar da kalktı.

Buna göre, davetlilere yiyecek-içecek ikramına yeniden başlanacak. Kapalı alanlarda ise daha önce belirlenen azami 100 davetli sayısı da sonlandırılacak.

Öte yandan, kısıtlamalar kapsamında 21.00 itibarıyla düğünler sona erecek.

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