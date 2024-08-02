Düğün sezonu beyaz eşyacıya umut oldu

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Ancak temmuz ayı ile birlikte düğün sezonunda yaşanan hareketlilik sektöre umut oldu. İç pazardaki düşüşte geride bıraktığımız Ramazan Bayramı’nın da etkisi olduğunu anlatan Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Başkanı Gökhan Sığın, “Türkiye’de temmuz, endüstrimiz açısından dinamik bir aydır. Hazirandaki bayramın etkisiyle bazı düğünler de bu aya kaldı. O nedenle iyi geçmiş bir ay oldu” yorumunu taptı.

TAKSİT SINIRI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Gökhan Sığın, sektörde taksit sınırlandırmasının etkilerinin de görüldüğünün altını çizdi. Sektör olarak enflasyonun bir an evvel düşmesini beklediklerini belirten Sığın, kredi kartlarındaki taksit sınırlamasının tüketiciyi ek maliyetler altında bıraktığını, bunun da satışları etkilediğini belirtti. Sığın, “Artık tüketicinin ürünle ilgili olmayan finansal yüklere katlanmamasını bekliyoruz” dedi. Yüzde 7’lik üretim hacmi ile Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise ikinci büyük üreticisi olan Türkiye beyaz eşya sanayinin 33 milyon adetlik üretim ve 23 milyon adetlik ihracat kapasitesi bulunuyor.