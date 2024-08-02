×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Düğün sezonu beyaz eşyacıya umut oldu

Güncelleme Tarihi:

#TÜRKBESD#Düğün Sezonu#Beyaz Eşya
Düğün sezonu beyaz eşyacıya umut oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2024 07:00

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği’nin (TÜRKBESD) açıkladığı verilere göre beyaz eşya sektöründe yılın ilk yarısında ihracat, 2023’ün aynı dönemine göre yüzde 4 azaldı, yurtiçi satışlar ise ilk yarıda yüzde 11 büyürken, son üç ayda küçüldü.

Haberin Devamı

Ancak temmuz ayı ile birlikte düğün sezonunda yaşanan hareketlilik sektöre umut oldu. İç pazardaki düşüşte geride bıraktığımız Ramazan Bayramı’nın da etkisi olduğunu anlatan Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Başkanı Gökhan Sığın, “Türkiye’de temmuz, endüstrimiz açısından dinamik bir aydır. Hazirandaki bayramın etkisiyle bazı düğünler de bu aya kaldı. O nedenle iyi geçmiş bir ay oldu” yorumunu taptı.

TAKSİT SINIRI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Gökhan Sığın, sektörde taksit sınırlandırmasının etkilerinin de görüldüğünün altını çizdi. Sektör olarak enflasyonun bir an evvel düşmesini beklediklerini belirten Sığın, kredi kartlarındaki  taksit sınırlamasının tüketiciyi ek maliyetler altında bıraktığını, bunun da satışları etkilediğini belirtti. Sığın, “Artık tüketicinin ürünle ilgili olmayan finansal yüklere katlanmamasını bekliyoruz” dedi. Yüzde 7’lik üretim hacmi ile Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise ikinci büyük üreticisi olan Türkiye beyaz eşya sanayinin 33 milyon adetlik üretim ve 23 milyon adetlik ihracat kapasitesi bulunuyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#TÜRKBESD#Düğün Sezonu#Beyaz Eşya

BAKMADAN GEÇME!