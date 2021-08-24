MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriDubai'de konut satışları hızlı arttı
GeriEkonomi Dubai'de konut satışları hızlı arttı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 24.08.2021 - 08:44 | Son Güncelleme:

Dubai'de konut satışları hızlı arttı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dubai'de konut satışları hızlı arttı

Bir dönem konut satışları dibe vuran Dubai'de şimdi de satışlar 8 yılın zirvesine ulaştı.

Orta Doğu'nun ticaret ve turizm açısından cazibe merkezlerinden biri olan Dubai'de konut satışları 8 yılın zirvesine çıktı. 

Dubai'de konut satışları yılın ilk 6 ayında son 6 ayın en yüksek seviyesini gördü.

ABDde ikinci el konut satışları arttı
ABD'de ikinci el konut satışları arttı

Böylece 2021 yılın ilk 6 ayında konut satış fiyatları yüzde 2.8 oranında artış kaydetmiş oldu.

CBRE Group'un verilerine göre, Ocak-Haziran döneminde konut satışları 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 69.2 ve 2019'un aynı dönemine göre yüzde 46.4 arttı.

Konutta pandemi etkisi
Konutta pandemi etkisi

Dubai'de bu yıl 18 bin 616 konutun inşası tamamlandı. 37 bin 466 konutunda bu yıl içinde sahiplerine teslim edilmesi bekleniyor.

: İlginizi Çekebilir

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi