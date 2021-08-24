Dubai'de konut satışları hızlı arttı

Orta Doğu'nun ticaret ve turizm açısından cazibe merkezlerinden biri olan Dubai'de konut satışları 8 yılın zirvesine çıktı.

Dubai'de konut satışları yılın ilk 6 ayında son 6 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Böylece 2021 yılın ilk 6 ayında konut satış fiyatları yüzde 2.8 oranında artış kaydetmiş oldu.

CBRE Group'un verilerine göre, Ocak-Haziran döneminde konut satışları 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 69.2 ve 2019'un aynı dönemine göre yüzde 46.4 arttı.

Dubai'de bu yıl 18 bin 616 konutun inşası tamamlandı. 37 bin 466 konutunda bu yıl içinde sahiplerine teslim edilmesi bekleniyor.

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