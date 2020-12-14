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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 14.12.2020 - 10:27 | Son Güncelleme:

Dubai-İstanbul seferleri 9 ay aradan sonra yeniden başlıyor

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Dubai-İstanbul seferleri 9 ay aradan sonra yeniden başlıyor
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen 9 aylık aranın ardından Dubai'den İstanbul'a uçuşların yeniden başlayacağı bildirildi.

Merkezi Dubai olan Flydubai Şirketi yaptığı açıklamada, Dubai-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferlerinin 17 Aralık'tan itibaren yeniden başlayacağını duyurdu. Açıklamada, seferler için bilet satış işlemlerinin başladığı kaydedildi. Flydubai, Kovid-19 tedbirleri kapsamında İstanbul seferlerini 17 Mart 2020'de durdurmuştu. 

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