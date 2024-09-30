DS Automobiles Türkiye Genel Müdürü Selim Eskinazi marka hedeflerini Hürriyet’e anlattı: ‘Butik kalarak büyüyeceğiz’

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STELLANTIS çatısı altındaki üç premium markadan birisi olan DS Automobiles, 2014 yılından itibaren yoluna bağımsız bir marka olarak devam etme kararı aldı. Türkiye’deki ilk faaliyetlerine 2018 yılında başlayan Parisli marka son iki yılda az sayıda modelle satışlarını iki katın üzerinde arttırdı. 2022 yılında Berk Mumcu’nun Jeep’in Detroit’teki merkezine atanmasının ardından, Doğuş Otomotiv’den ayrılıp DS Automobiles’in Türkiye Genel Müdürlüğünü devralan Selim Eskinazi, “Son iki yıldaki satışlarla araç parkımızı 8 bin 500 adede çıkardık. Bu kapsamda, 2024 yılında servis noktalarımıza ciddi yatırımlar yapmaya karar verdik. Emekleyerek başladık şimdi yürüyoruz. DS Automobiles olarak butik bir hedef kitlemiz var. Butik kalarak büyümeye devam edeceğiz” dedi.

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SEYAHAT SANATI

Selim Eskinazi ile geçtiğimiz hafta Bağdat Caddesi’nde açılan yeni DS Store Cadde mağazasında bir araya geldik. Özellikle mağaza diyorum çünkü burası bir otomobil showroom’undan ziyade saat, çanta ve lüks giyim satan bir mağazayı andırıyor. Eskinazi de, markanın hedef kitlesini, “Otomotiv dışındaki lüks markaları aklımıza getirdiğimiz zaman aslında ilk akla gelen markalar Fransız markaları oluyor. Bu noktada Fransızların çok büyük bir bilgi birikimi var. DS Automobiles’ın asıl misyonu Fransız bilgi birikimini otomotive uyarlamak. Bizim hedef kitlemiz lüks tüketimi seven, ilgi duyan ve etrafı için değil kendi için yaşamayı seven kişiler. Aslında bir seyahat sanatı sunuyoruz biz. Özenle seçilmiş malzeme, konfor, yalıtım ve lüks bilgi birikimi işin içine giriyor” sözleriyle anlattı.

YATIRIMDA DÜĞMEYE BASTI

Markanın 2024 yılında servis yatırımına odaklandığının altını çizen Selim Eskinazi, “Geçen yılki satışlarımız ile dünyada en çok DS Automobiles markalı aracın satıldığı dördüncü ülke olduk. Artan araç parkımız doğrultusunda bu sene ciddi servis yatırımları yapmaya karar verdik. Büyükdere, Gaziantep, Ankara ve Diyarbakır’a yatırımları hızlandırdık. Büyükdere’de lift sayımızı 10 kata yakın arttırdık. Gaziantep’te DS Store açtık. önceden Peugeot altyapısındaki servislerimizi DS’e çevirmeye başladık. Bundan sonra açacağımız tüm satış noktalarında servis ve satış birlikte olacak. Şu an Türkiye’nin 8 noktasındayız, Diyarbakır’da hem satış hem servis önümüzdeki ay yetişmiş olacak ve 9 noktaya ulaşacağız” dedi.

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Markanın ikinci eline de yatırım yaptıklarını kaydeden Eskinazi, DS markalı araçların ikinci el değerini yüzde 12-13 seviyesinde arttırdıklarını ve Kalamış’ta kullanılınmış DS otomobil ve farklı markalara ait premium otomobilleri satacakları yeni bir nokta açacaklarını da kaydetti.

TEST ETMEK İSTEYENE 24 SAAT ARAÇ

MARKA müşterilerine “Only You” programı kapsamında birçok hizmet verdiklerini de anlatan Eskinazi, “Geçen yıl 5 çiftle ekip olarak Paris’e gittik ve dünyaca ünlü Louvre Müzesi’ni sadece 14 kişi gezdik. İnanılmaz bir deneyim oldu. Sadece satış ile değil satış sonrası verdiğimiz deneyimlere de önem veriyoruz. Mesela test etmek isteyen müşterilere aracımızı 24 saat boyunca verebiliyoruz. Çünkü, DS otomobillerini iyi anlamak için bir gün boyunca kullanmak gerekli. Yine servislerimizde 2 saat üzeri araç arıza sürelerinde ikame araç, telefonla vale hizmeti gibi birçok kolaylık sunuyoruz. Müşterilerimizin hayatındaki zamanı çalmamaya çalışıyoruz” dedi.

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‘PAZAR ARTIK 1 MİLYONUN ALTINA DÜŞMEZ’

OTOMOTİV pazarında satışların yılın son çeyreğinde temposunu koruyacağını belirten Selim Eskinazi, “Sene başında iyimser bir öngörüyle pazarın 1 milyon adedin biraz üzerinde kapanacağını söylemiştik ki şu anda bu öngörü gerçekleşecek gibi duruyor. Bildiğiniz üzere bu sene ABD’li, Uzakdoğulu birçok yeni marka oyuna girdi. Aynı zamanda yeni yatırımlar gündeme geldi. Şahsi fikrim otomotiv pazarı 1 milyon adedin altına çok ekstrem bir süreç olmadığı sürece artık düşmez. Diğer yandan, binek otomobil satışları içerisinde premium otomobil payının da yine yüzde 10’lar seviyesinde olmasını bekliyorum” bilgisini verdi.

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700 KM MENZİLLİ DS 2025 YILINDA GELİYOR

DS Automobiles olarak 2024 yılını yaklaşık 1.800 satışla kapatacaklarını öngördüklerini belirten DS Automobiles Türkiye Genel Müdürü Eskinazi, önümüzdeki dönemde satışa sunacakları modeller ve markanın geleceğine ilişkin sorularımızı ise şu şekilde yanıtladı: “Marka olarak tek şarjla 60-70 km menzil sunabilen PHEV modellerimizle müşterilerimize seçenekler sunuyoruz. Önümüzdeki yıl ise STLA Medium platformunda yeni bir aracımız geliyor. Bu araç tek şarj ile 700 km’nin üzerinde menzil vaadediyor. Yani bir saatlik şarj molası ile 1000 kilometrenin üzerinde yol yapabileceksiniz. Sadece tamamen elektrikli olarak satışa sunulacak bu aracı 2025’in yaz aylarında Türkiye’de satışa çıkarmayı planlıyoruz.” Stellantis Grubu içerisinde DS markasına yatırım yapılmaya devam edildiğinin de altını çizen Eskinazi, “Hatta şu anda 2026 sonrası modeller bile grup tarafından onaylı. DS Automobiles en baştan itibaren butik bir marka olarak tasarlandı ve yoluna devam ediyor” diye konuştu.