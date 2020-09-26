MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriDronlar Rumkale ve Fırat’ın üzerinde uçtu
GeriEkonomi Dronlar Rumkale ve Fırat’ın üzerinde uçtu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
İSTİHBARAT SERVİSİ
Haber Giriş: 26.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Dronlar Rumkale ve Fırat’ın üzerinde uçtu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dronlar Rumkale ve Fırat’ın üzerinde uçtu
Abone Olgoogle-news

TEKNOFEST etkinlikleri kapsamında Gaziantep’in tarihi mekânlarından Rumkale’de dron yarışları düzenlendi.

Fırat Nehri üzerindeki yarışların startını veren T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar “Drone yarışmaları bizim üç yıldır düzenlediğimiz bir etkinlik. En renkli etkinliklerimizden biri oldu. Bu yıl farklı olarak muhteşem doğa harikası Rumkaledeyiz. Aynı zamanda çok tarihi bir mekândayız. Az önce Fırat’ın karşı tarafına geçip yarışın startını verdik. Yarışlar devam edecek” dedi.

Dronlar Rumkale ve Fırat’ın üzerinde uçtu
PİLOTLAR KIYASIYA YARIŞTI

Yarışmalarda finale kalan 3 takım ve 16 yarışmacı tarihi mekândaki parkurlardan geçerek kıyasıya yarıştı. 150 km hıza ulaşan dronlar parkur içerisinde üç tur atarak başlangıç noktalarına döndü. Gün boyunca Fırat Nehri üzerinde uçan drone pilotlarından Azeri kökenli Tofig Bannoyev “Uzun süredir bu yarışa hazırlanıyorduk. İlk defa böyle bir mekânda uçuyoruz. Parkur çok zorlu. Tarihi yapıların aralarından geçiyoruz. Engebeler çok fazla” dedi. Yarışmanın en küçük katılımcısı ise 12 yaşındaki Batu Erilel oldu. Yarışa İstanbul’dan katılan Erilel “İstanbul’da yarışlara hazırlandım. Çok heyecanlı oldu benim için. Burada dereceye girip dünya dron yarışmalarına katılmak istiyorum” dedi. Yarışmda dereceye giren pilotlra 5 bin liraya kadar para ödülü verilecek.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle