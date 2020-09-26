Dronlar Rumkale ve Fırat’ın üzerinde uçtu

Fırat Nehri üzerindeki yarışların startını veren T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar “Drone yarışmaları bizim üç yıldır düzenlediğimiz bir etkinlik. En renkli etkinliklerimizden biri oldu. Bu yıl farklı olarak muhteşem doğa harikası Rumkaledeyiz. Aynı zamanda çok tarihi bir mekândayız. Az önce Fırat’ın karşı tarafına geçip yarışın startını verdik. Yarışlar devam edecek” dedi. PİLOTLAR KIYASIYA YARIŞTI

Yarışmalarda finale kalan 3 takım ve 16 yarışmacı tarihi mekândaki parkurlardan geçerek kıyasıya yarıştı. 150 km hıza ulaşan dronlar parkur içerisinde üç tur atarak başlangıç noktalarına döndü. Gün boyunca Fırat Nehri üzerinde uçan drone pilotlarından Azeri kökenli Tofig Bannoyev “Uzun süredir bu yarışa hazırlanıyorduk. İlk defa böyle bir mekânda uçuyoruz. Parkur çok zorlu. Tarihi yapıların aralarından geçiyoruz. Engebeler çok fazla” dedi. Yarışmanın en küçük katılımcısı ise 12 yaşındaki Batu Erilel oldu. Yarışa İstanbul’dan katılan Erilel “İstanbul’da yarışlara hazırlandım. Çok heyecanlı oldu benim için. Burada dereceye girip dünya dron yarışmalarına katılmak istiyorum” dedi. Yarışmda dereceye giren pilotlra 5 bin liraya kadar para ödülü verilecek.