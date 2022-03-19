Drone’lar sınırı aştı

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GENELDE dört pervaneli ve elektrikli olarak tasarlanan, ancak altı / sekiz pervaneli ve içten yanmalı motor kullanan versiyonları da bulunan drone’lar, teknoloji dünyasında halen ses getirmeyi başarıyor. Gelişen ve ihtiyaca bağlı olarak özelleştirilebilen profesyonel drone’lar sayesinde artık gökyüzünden helikopter kullanımına gerek kalmadan video çekimi yanında büyük başka imkanlar da elde edilebiliyor. Örneğin drone’lar sayesinde artık tarlalar rahatlıkla ilaçlanabiliyor, yüksek fabrika bacaları riske girmeden kontrol edilebiliyor, termal kamera sistemleri ile sınır / saha güvenliği sağlanabiliyor, yüksek gerilim hatlarına bakım yapılabiliyor, kargo taşınabiliyor, arama kurtarma faaliyetleri desteklenebiliyor ya da yasadışı tarım ürünü yetiştirenler havadan kolaylıkla tespit edilebiliyor. Bu kullanım senaryolarının hepsi Türkiye’de de bulunuyor.

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YAPAY ZEKÂLARI VAR

Yeni birçok drone modeli taşıdıkları kameralar, yapay zeka sistemleri ve sensörler ile kaza yapma sorununu neredeyse ortadan kaldırıyor. Otonom yani kendi kendilerine uçuş yetenekleri de inanılmaz yetenekli hale gelen ürünler, belirlenen rotaları kendi başına geçebiliyor, sizi bir bisiklet, motosiklet ya da otomobil içerisinde olsanız dahi takip edebiliyor. Gelişmiş yeni seçenekler uçuş yasağı olan bölgelere istemeden girmenizi de engelliyor. Bunun için kullanıcılara GPS / harita temelli dijital sınırlar çiziliyor. Gün geçtikçe daha yenilikçi hale gelen ancak hedef kitleleri ciddi şekilde daralan drone’lar, tekrardan öne çıkabilmek adına spesifik olarak son kullanıcı özelinde ciddi bir inovasyona ihtiyaç duyuyor. Drone’ları tekrardan öne çıkaracak yeniliğin ne olacağını ise önümüzdeki dönemde hep birlikte göreceğiz.

TÜRKİYE’DE KAYIT ZORUNLU

TÜRKİYE’de ağırlığı 500 gram ve üstü İHA (Drone’lar dahil) satanların, alanların, üretenlerin, ithal edenlerin ve uçuranların mutlaka İnsansız Hava Aracı Kayıt Sistemi’ne kayıt işlemi yapmaları zorunlu kılınıyor. Bunun ve özellikle belediyelerin sıkı uçuş yasakları nedeniyle son kullanıcının artık çok fazla tercih etmek istemediği drone’lar, başka alanlarda ise aktif olarak kullanılmaya devam ediyor.