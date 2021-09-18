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Drone pilotları Teknofest World Drone Cup’ta yarışacak

#World Drone Cup#Teknofest İstanbul#Drone Yarışı
Drone pilotları Teknofest World Drone Cup’ta yarışacak

Savunma sanayisinin öncülerinden STM, yürütücülüğünü üstlendiği World Drone Cup’ta, dünyanın en iyi drone pilotlarını Teknofest İstanbul’da buluşturuyor.

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STM'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin savunma sanayisi ve milli teknoloji hamlesine önemli katkılar sunarak, yenilikçi ve milli çözümler geliştiren STM, gençlere yönelik yaptığı çalışmalarla sektörün geleceğine katkıda bulunmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde, askeri deniz platformlarından taktik mini İHA sistemlerine, siber güvenlikten uydu ve uzay teknolojilerine kadar geniş bir alanda ürün ve çözümler geliştiren STM, 21-26 Eylül’de İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek Teknofest’te yerini alacak.

Dünyanın en iyi drone yarışı olan World Drone Cup’ın (WDC) yürütücülüğünü üstlenen STM, dünyanın en iyi drone yarışçılarını İstanbul’da buluşturacak. WDC’de pilotlar özel olarak hazırlanan zorlu parkurlarda, tasarım ve montajlarını kendilerinin yaptığı dronelarla mücadele edecek. Meksika’dan Rusya’ya, Almanya’dan Amerika’ya kadar toplamda 22 farklı ülkeden 32 yarışmacının kıyasıya yarışacağı WDC’de, birinciye 30 bin TL, ikinciye 20 bin TL, üçüncüye 10 bin TL para ödülü verilecek. WDC’de 1. pist günü 23 Eylül Çarşamba günü başlayacak ve 26 Eylül Pazar günü kupa töreniyle son bulacak.x

TÜRKİYE DRONE ŞAMPİYONASI’NIN BÜYÜK FİNALİ TEKNOFEST’TE

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WDC’de Türkiye adına yarışacak isimler ise Türkiye Drone Şampiyonası (TDŞ) finalinde belirlenecek. Yıl içinde Elazığ Harput Kalesi ve İzmir Bergama’da düzenlenen zorlu etapların ardından Türkiye Drone Şampiyonası’nda, 16 Türk yarışmacı finale kaldı. Teknofest kapsamında 21-22 Eylül'de yapılacak büyük finalle, 4 isim WDC’de Türkiye’yi temsil edecek. 30 yıllık bilgi birikimi ve mühendislik deneyimini gençlere aktarmayı amaçlayan STM, WDC yarışmasının birebir simülasyonu olan “Survivor Drone” ile gençlere STM standında deneyim yaşatacak.

Ziyaretçiler, sanal gerçeklik gözlüklerle, zorlu parkurlarda drone yarışını deneyimleme fırsatı yakalayacak. Teknofest’te 5 bin metrekare gibi dev bir alanda gençleri karşılayacak STM, düzenleyeceği yarışmalar ve sürpriz hediyelerle, gençlere teknoloji temelli bir fuar yaşatacak. Taktik Mini İHA üretiminde Türkiye’nin öncü şirketi STM, bu alandaki dikkati çeken ürünlerini de Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest’te gençlerle buluşturacak. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından etkin şekilde kullanılan ve bu yıl ihracat başarısına imza atan Döner Kanatlı Vurucu İHA Sistemi KARGU, TSK’nın envanterine girmek için gün sayan Sabit Kanatlı Vurucu İHA Sistemi ALPAGU ve Gözcü İHA Sistemi TOGAN, STM standında ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, askeri denizcilik alanında “Derin Arayışlar”, siber güvenlikte “CTF Capture The Flag” yarışması ve StarTeam Staj ve Aday Çalışan Programı gibi gençler için önemli projeler geliştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti: “Yürütücülüğünü üstlendiğimiz World Drone Cup ile de dünyanın en yetenekli pilotlarını İstanbul’da bir araya getiriyoruz. Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen Teknofest gibi önemli organizasyonlar, Türkiye’nin milli teknoloji hamlesine önemli katkılar sunuyor. Tam bağımsız savunma sanayiinin yolu eğitimli, teknolojiye merakı olan gençlerimizden geçiyor. Bizler de nesillerimizin teknoloji ve sektöre ilgi duyması için, Teknofest’te yerimizi alarak, gençlerimizin hayallerine ortak olacağız.”

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#World Drone Cup#Teknofest İstanbul#Drone Yarışı